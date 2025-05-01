بلعاوي: برنامج أردننا جنة يشهد نشاطاً سياحياً متصاعداً وتزايداً في أعداد المشاركين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من أيار (بترا)- قال أمين عام وزارة السياحة والآثار، رئيس لجنة برنامج "أردننا جنة" الدكتور فادي بلعاوي، إن برنامج "أردننا جنة" يشهد نشاطاً سياحياً متصاعداً مع تزايد إقبال المواطنين على استكشاف المواقع السياحية الداخلية والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لرحلات البرنامج.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، أشار بلعاوي إلى أن أكثر من 5 آلاف مشارك انطلقوا الأسبوع الماضي ضمن برنامج "أردننا جنة"، في حين وصل عدد المشاركين الذين انطلقوا اليوم إلى مختلف الوجهات السياحية نحو 6500 مشارك.

وأكد، أنه إلى جانب الـ 100 نقطة جذب سياحي في مختلف أنحاء المملكة، والتي نهدف من خلال البرنامج للوصول إليها، ركز البرنامج أيضاً على إبراز تجارب المجتمعات المحلية ضمن المسارات السياحية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التجربة السياحية للمواطن الأردني.

ولفت الدكتور بلعاوي إلى الارتفاع الملحوظ في تسجيل المشاركين، حيث تجاوز عدد المسجلين للأسبوع الحالي 12 ألف مشارك، ما يعكس الثقة المتزايدة بالبرنامج وتنوع خياراته وتلبية رغبات المواطنين، مشيراً إلى استمرار التسجيل حتى ظهر يوم غد الجمعة.

وبين، أن فريق عمل وزارة السياحة كثف جهوده لتأمين الحافلات ومتابعة سير الرحلات؛ لضمان راحة وسلامة المشاركين.

--(بترا)

ح خ/م ك/م ق

01/05/2025 13:56:38