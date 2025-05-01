بلعاوي: برنامج أردننا جنة يشهد نشاطاً سياحياً متصاعداً وتزايداً في أعداد المشاركين

بلعاوي: برنامج أردننا جنة يشهد نشاطاً سياحياً متصاعداً وتزايداً في أعداد المشاركين
عمان الأول من أيار (بترا)- قال أمين عام وزارة السياحة والآثار، رئيس لجنة برنامج "أردننا جنة" الدكتور فادي بلعاوي، إن برنامج "أردننا جنة" يشهد نشاطاً سياحياً متصاعداً مع تزايد إقبال المواطنين على استكشاف المواقع السياحية الداخلية والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لرحلات البرنامج.
وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، أشار بلعاوي إلى أن أكثر من 5 آلاف مشارك انطلقوا الأسبوع الماضي ضمن برنامج "أردننا جنة"، في حين وصل عدد المشاركين الذين انطلقوا اليوم إلى مختلف الوجهات السياحية نحو 6500 مشارك.
وأكد، أنه إلى جانب الـ 100 نقطة جذب سياحي في مختلف أنحاء المملكة، والتي نهدف من خلال البرنامج للوصول إليها، ركز البرنامج أيضاً على إبراز تجارب المجتمعات المحلية ضمن المسارات السياحية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التجربة السياحية للمواطن الأردني.
ولفت الدكتور بلعاوي إلى الارتفاع الملحوظ في تسجيل المشاركين، حيث تجاوز عدد المسجلين للأسبوع الحالي 12 ألف مشارك، ما يعكس الثقة المتزايدة بالبرنامج وتنوع خياراته وتلبية رغبات المواطنين، مشيراً إلى استمرار التسجيل حتى ظهر يوم غد الجمعة.
وبين، أن فريق عمل وزارة السياحة كثف جهوده لتأمين الحافلات ومتابعة سير الرحلات؛ لضمان راحة وسلامة المشاركين.
--(بترا)
ح خ/م ك/م ق
01/05/2025 13:56:38
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