كوريا الجنوبية النيابة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس السابق

كوريا الجنوبية النيابة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس السابق
قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها وجهت تهمة اساءة استخدام السلطة للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول على خلفية محاولته «الفاشلة» فرض الاحكام العرفية خلال ديسمبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن فريق التحقيق الخاص بالقضية القول في تقرير انه تم توجيه تهمة إساءة استخدام سلطته وعرقلة ممارسة الحقوق للرئيس السابق يون دون احتجاز بعد أن أمر الرئيس السابق الجنود والشرطة بمحاصرة الجمعية الوطنية في الثالث من ديسمبر الماضي على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من توجيه أول لائحة اتهام ضد يون في 26 يناير الماضي وتضمنت تهمة قيادة تمرد وهي جريمة لا تحميها الحصانة الدستورية الممنوحة للرؤساء الحاليين.
وفي ذلك الوقت أصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توجيه اتهام إليه وهو رهن الاحتجاز أثناء توليه المنصب.
وكانت النيابة امتنعت في البداية عن توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة بسبب الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها لكنها قررت توجيه الاتهام إليه بعد أن أقالته المحكمة الدستورية من منصبه في وقت مبكر من الشهر الماضي.
وطلبت النيابة العامة من محكمة منطقة سيئول المركزية التي تنظر في قضية التمرد ضد الرئيس السابق دمج القضية الجديدة للنظر فيها بشكل مشترك.
ووجهت النيابة العامة في يناير الماضي لائحة اتهام إلى يون تتضمن تهمة التآمر مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين للتحريض على التمرد في الثالث من ديسمبر من خلال إعلان حالة طوارئ غير دستورية وغير قانونية رغم غياب أي مؤشرات على حرب أو نزاع مسلح أو أزمة وطنية مماثلة، اضافة إلى نشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية