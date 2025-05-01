كوريا الجنوبية النيابة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس السابق

قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها وجهت تهمة اساءة استخدام السلطة للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول على خلفية محاولته «الفاشلة» فرض الاحكام العرفية خلال ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن فريق التحقيق الخاص بالقضية القول في تقرير انه تم توجيه تهمة إساءة استخدام سلطته وعرقلة ممارسة الحقوق للرئيس السابق يون دون احتجاز بعد أن أمر الرئيس السابق الجنود والشرطة بمحاصرة الجمعية الوطنية في الثالث من ديسمبر الماضي على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من توجيه أول لائحة اتهام ضد يون في 26 يناير الماضي وتضمنت تهمة قيادة تمرد وهي جريمة لا تحميها الحصانة الدستورية الممنوحة للرؤساء الحاليين.

وفي ذلك الوقت أصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توجيه اتهام إليه وهو رهن الاحتجاز أثناء توليه المنصب.

وكانت النيابة امتنعت في البداية عن توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة بسبب الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها لكنها قررت توجيه الاتهام إليه بعد أن أقالته المحكمة الدستورية من منصبه في وقت مبكر من الشهر الماضي.

وطلبت النيابة العامة من محكمة منطقة سيئول المركزية التي تنظر في قضية التمرد ضد الرئيس السابق دمج القضية الجديدة للنظر فيها بشكل مشترك.

ووجهت النيابة العامة في يناير الماضي لائحة اتهام إلى يون تتضمن تهمة التآمر مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين للتحريض على التمرد في الثالث من ديسمبر من خلال إعلان حالة طوارئ غير دستورية وغير قانونية رغم غياب أي مؤشرات على حرب أو نزاع مسلح أو أزمة وطنية مماثلة، اضافة إلى نشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم.