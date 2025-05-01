وزيرة الأشغال تعتمد صرف مكافآت الأعمال الممتازة

وزيرة الأشغال تعتمد صرف مكافآت الأعمال الممتازة
عاطف رمضان
في خطوة تقديرية للجهود المبذولة، اعتمدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، قرارا وزاريا، يقضي بصرف مكافآت مالية لموظفي الوزارة مقابل الخدمات الممتازة التي قدموها خلال العام 2024.
وبحسب مصادر مطلعة لـ "الأنباء"، يقضي القرار في مادته الأولى بمنح الموظفين المدرجة أسماؤهم مكافآت مالية بالفئات المحددة لكل منهم، على أن تراعى في المادة الثانية حدود الاعتماد المالي المدرج في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2024-2025.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن عدد المستفيدين من مكافآت الأعمال الممتازة 7250 موظفا وموظفة تقريبا ، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المكافآت يصل إلى نحو 6 ملايين دينار، وسيتم صرفها خلال الأسبوع المقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية