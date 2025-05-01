وزيرة الأشغال تعتمد صرف مكافآت الأعمال الممتازة

عاطف رمضان

في خطوة تقديرية للجهود المبذولة، اعتمدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، قرارا وزاريا، يقضي بصرف مكافآت مالية لموظفي الوزارة مقابل الخدمات الممتازة التي قدموها خلال العام 2024.

وبحسب مصادر مطلعة لـ "الأنباء"، يقضي القرار في مادته الأولى بمنح الموظفين المدرجة أسماؤهم مكافآت مالية بالفئات المحددة لكل منهم، على أن تراعى في المادة الثانية حدود الاعتماد المالي المدرج في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2024-2025.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن عدد المستفيدين من مكافآت الأعمال الممتازة 7250 موظفا وموظفة تقريبا ، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المكافآت يصل إلى نحو 6 ملايين دينار، وسيتم صرفها خلال الأسبوع المقبل.