قاضية أمريكية تحيل أبل لتحقيق محتمل بشأن الازدراء الجنائي

قاضية أمريكية تحيل أبل لتحقيق محتمل بشأن الازدراء الجنائي
وكانت القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية، يوفني جونزاليز، أمرت شركة أبل سابقاً بوقف منع مطوري التطبيقات من ربط العملاء بآليات المشتريات الخاصة بهم، وألا تطلب منهم استخدام أنظمة الدفع الخاصة بأبل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ولكنها قالت في حكم أمس الأربعاء، إنها سوف تحيل المسألة إلى مدعي عام المقاطعة بولاية كاليفورنيا للتحقيق فيما إذا كانت إجراءات الازدراء الجنائي ملائمة، متهمة عملاق التكنولوجيا بتجاهل الحكم المبدئي بفاعلية.
وخلصت القاضية إلى أن أبل انتهكت أمراً قضائياً يرجع لعام 2021، كان يهدف إلى "تقييد سلوك الشركة المصنعة لهواتف الأيفون المناهض للمنافسة ومنعه".
وتعود القضية إلى دعوى حركتها شركة إيبك جيمز في 2020 التي اتهمت أبل بممارسة الاحتكار غير القانوني عبر متجرها "آب ستور" بإجبار مطوري التطبيقات على استخدام نظام الدفع الخاص بأبل وأخذ عمولة تصل إلى 30 % على المعاملات التي تتم عبر النظام وتحقيق مليارات الدولارات في العملية.
وجرى رفض مزاعم الاحتكار ولكن تم أمر "أبل" بخفض الحواجز المفروضة بشأن المدفوعات والسماح للمطورين بعرض روابط للمستهلكين التي توصل إلى طرق بديلة لاتمام عمليات الشراء.
وفي منشور عبر منصة إكس، رحب رئيس إيبك جيمز، تيم سوييني، بالحكم، وعرض على أبل اتفاق "سلام" بشأن هذه المسألة.
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