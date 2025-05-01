قاضية أمريكية تحيل أبل لتحقيق محتمل بشأن الازدراء الجنائي

MENAFN - Al-Bayan) قالت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة إن شركة أبل انتهكت عمداً أمراً قضائياً في إطار قضية تتعلق بالمنافسة حركتها شركة "إيبك غيمز" المصنعة للعبة "فورتنايت".

وكانت القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية، يوفني جونزاليز، أمرت شركة أبل سابقاً بوقف منع مطوري التطبيقات من ربط العملاء بآليات المشتريات الخاصة بهم، وألا تطلب منهم استخدام أنظمة الدفع الخاصة بأبل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ولكنها قالت في حكم أمس الأربعاء، إنها سوف تحيل المسألة إلى مدعي عام المقاطعة بولاية كاليفورنيا للتحقيق فيما إذا كانت إجراءات الازدراء الجنائي ملائمة، متهمة عملاق التكنولوجيا بتجاهل الحكم المبدئي بفاعلية.

وخلصت القاضية إلى أن أبل انتهكت أمراً قضائياً يرجع لعام 2021، كان يهدف إلى "تقييد سلوك الشركة المصنعة لهواتف الأيفون المناهض للمنافسة ومنعه".

وتعود القضية إلى دعوى حركتها شركة إيبك جيمز في 2020 التي اتهمت أبل بممارسة الاحتكار غير القانوني عبر متجرها "آب ستور" بإجبار مطوري التطبيقات على استخدام نظام الدفع الخاص بأبل وأخذ عمولة تصل إلى 30 % على المعاملات التي تتم عبر النظام وتحقيق مليارات الدولارات في العملية.

وجرى رفض مزاعم الاحتكار ولكن تم أمر "أبل" بخفض الحواجز المفروضة بشأن المدفوعات والسماح للمطورين بعرض روابط للمستهلكين التي توصل إلى طرق بديلة لاتمام عمليات الشراء.

وفي منشور عبر منصة إكس، رحب رئيس إيبك جيمز، تيم سوييني، بالحكم، وعرض على أبل اتفاق "سلام" بشأن هذه المسألة.

