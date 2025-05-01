مساهمو "مير" يقرون توزيع 135 مليون درهم أرباحاً نقدية

MENAFN - Al-Bayan) عقدت مجموعة ((مير)) وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي تركز على قطاعي التجزئة الغذائية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، اليوم الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية افتراضياً عبر وسائل التواصل، حيث صادق مساهمو المجموعة على توصيات مجلس الإدارة وبنود الاجتماع، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وصادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 135 مليون درهم، بما يعادل عائداً نقدياً 12% على رأس المال المدفوع ويبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 6 فلوس، وهو ما يمثل 79% من صافي أرباح عام 2024.

وواصلت المجموعة نموها على مدى عام منذ الإعلان عن اندماج عدد من الجمعيات التعاونية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 338 مليون درهم، كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 171 مليون درهم، عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 ومن الجدير بالذكر أن قاعدة المساهمين في المجموعة بلغت 12.903 بنهاية 2024.

محطة محورية

ويشكل اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام محطة محورية في تاريخ المجموعة، حيث يعد الأول من نوعه منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد الإدراج الناجح لأسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2024.

قيمة مستدامة

وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: ((تعكس مصادقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح هذا العام التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المجموعة. ويأتي القرار استكمالاً لسجلنا الراسخ في توزيع الأرباح منذ التأسيس، ما يؤكد ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي لشركة مير وكفاءتها التشغيلية. وبينما نمضي قدماً، سيظل تركيزنا منصباً على النمو المنضبط، وتعميق تكامل أعمالنا في السوق، مع تعزيز القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة في القطاعات الرئيسية للمجموعة)).