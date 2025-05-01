الذكاء الاصطناعي يحلق بأرباح مايكروسوفت إلى 25,8 مليار دولار

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، عن نتائج أفضل بكثير من المتوقع، مدفوعة مجدداً بالنمو في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبلغ صافي الربح 25,8 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية للشركة (من يناير إلى مارس)، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وبحسب التقارير، بلغ العائد على السهم 3,46 دولارات، وهو أعلى بكثير من مستوى 3,22 دولارات الذي توقعه المحللون، وفق شركة ((فاكتست)) FactSet.

على مدى أرباع عدة، كانت بورصة وول ستريت قلقة بشأن ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ستتمكن من الحفاظ على الوتيرة المحمومة التي تظهرها منذ نهاية 2022.

وتُظهر الأوساط المالية اهتماماً خاصاً بعائدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي استثمرت فيه مايكروسوفت في السنوات الأخيرة عشرات مليارات الدولارات.

ومع ذلك، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، شهدت مايكروسوفت زيادة أبطأ قليلاً في إيراداتها (20 % مقارنة بـ 21 % في الربع السابق) في الحوسبة السحابية، وهي مجموعة البنى التحتية والخدمات التي تسمح لعملائها باستخدام البرامج وقواعد البيانات عن بعد، وخصوصاً للذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لأعمال خدمات الخوادم والسحابة، وهو نطاق أضيق، فإن النمو أعلى من نمو الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 (22 % على أساس سنوي مقارنة بـ 21 %)، وفقاً لبيان.

وبلغ إجمالي الإيرادات 70,1 مليار دولار (+13 %)، وهو رقم أفضل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 68,4 مليار دولار.