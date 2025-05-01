الذكاء الاصطناعي يحلق بأرباح مايكروسوفت إلى 25,8 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي يحلق بأرباح مايكروسوفت إلى 25,8 مليار دولار
وبلغ صافي الربح 25,8 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية للشركة (من يناير إلى مارس)، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وبحسب التقارير، بلغ العائد على السهم 3,46 دولارات، وهو أعلى بكثير من مستوى 3,22 دولارات الذي توقعه المحللون، وفق شركة ((فاكتست)) FactSet.
على مدى أرباع عدة، كانت بورصة وول ستريت قلقة بشأن ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ستتمكن من الحفاظ على الوتيرة المحمومة التي تظهرها منذ نهاية 2022.
وتُظهر الأوساط المالية اهتماماً خاصاً بعائدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي استثمرت فيه مايكروسوفت في السنوات الأخيرة عشرات مليارات الدولارات.
ومع ذلك، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، شهدت مايكروسوفت زيادة أبطأ قليلاً في إيراداتها (20 % مقارنة بـ 21 % في الربع السابق) في الحوسبة السحابية، وهي مجموعة البنى التحتية والخدمات التي تسمح لعملائها باستخدام البرامج وقواعد البيانات عن بعد، وخصوصاً للذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة لأعمال خدمات الخوادم والسحابة، وهو نطاق أضيق، فإن النمو أعلى من نمو الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 (22 % على أساس سنوي مقارنة بـ 21 %)، وفقاً لبيان.
وبلغ إجمالي الإيرادات 70,1 مليار دولار (+13 %)، وهو رقم أفضل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 68,4 مليار دولار.
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