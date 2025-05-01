دبي تحتضن أول فندق من علامة كيمبتون في الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع اتفاقية إدارة مع مجموعة فنادق ومنتجعات إيه بي آي لإطلاق فندق كيمبتون دبي، أول فنادق علامة كيمبتون في الإمارات. ويفتح الفندق أبوابه أمام الضيوف في الربع الأول من 2026، حيث يمثل أول حضور لعلامة كيمبتون في الإمارات، ومحطة جديدة في مسيرة توسع IHG في المنطقة، حيث تدير المجموعة حالياً أكثر من 122 فندقاً وحوالي 44.000 غرفة في 9 دول بالشرق الأوسط.

وتشتهر علامة كيمبتون عالمياً بالتصاميم المميزة وخدمات الضيافة الفاخرة وتجارب نمط الحياة الغامرة، حيث نجحت في ترسيخ حضورها العالمي في كل من الأمريكتين وأوروبا وآسيا. ويعكس دخول العلامة إلى السوق الإماراتي الطلب المتنامي على تجارب الإقامة المميزة في فنادق البوتيك الفاخرة في مشهد الضيافة في المنطقة.

ويتميز فندق كيمبتون دبي بموقعه على طول قناة دبي في الخليج التجاري على مقربة من برج خليفة ودبي مول، حيث من المقرر أن يمثل وجهة اجتماعية نابضة بالحياة، وتحظى المنطقة بشهرة واسعة بوصفها وجهة جذابة للأعمال والترفيه تستقطب مزيجاً متنوعاً من السكان والزوار والمختصين.

ويضم الفندق 280 غرفة وجناحاً، إلى جانب 3 وجهات تناول طعام فريدة، و7 مساحات مرنة مخصصة للاجتماعات، تتضمن قاعة كبيرة للحفلات. ويتمحور مفهوم الفندق حول العافية والترفيه، إذ يضم حوض سباحة على السطح وسبا ومركزاً للياقة البدنية ومتاجر مختارة ومواقف سيارات واسعة. ويوفر الفندق تجارب مأكولات ومشروبات مميزة ويمنح الضيوف خيارات الطهو المبتكرة التي تشتهر بها علامة كيمبتون.

ويعد الفندق ثاني مشاريع التعاون بين فنادق ومنتجعات IHG ومجموعة إيه بي آي، عقب افتتاح فندق إنتركونتيننتال رزيدنسز دبي الخليج التجاري في سبتمبر 2024.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: ((تواصل علامة كيمبتون إعادة صياغة مفهوم الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة، حيث تتميز بمكانة عالمية مرموقة بفضل محفظتها المتميزة من الفنادق والمطاعم ذات الطابع المتميز والتي تشتهر باللمسات الفريدة والتصاميم عالمية المستوى والخدمات الرفيعة. ويسرنا التعاون مع شركائنا في منتجعات وفنادق إيه بي آي لإطلاق هذه العلامة الراقية في الإمارات، في خطوة تهدف إلى إثراء تجارب الضيافة الفاخرة في منطقة الخليج التجاري، بما يواكب تطلعات الزوار من داخل الدولة وخارجها)).

وقال المتحدث باسم مجموعة فنادق ومنتجعات إيه بي آي: ((تعكس شراكتنا المستمرة مع مجموعة IHG التزامنا المشترك بتقديم تجارب ضيافة عالمية فاخرة في المنطقة. ويعتبر إطلاق فندق كيمبتون في دبي إضافة مميزة لمشهد الضيافة في المدينة، إذ يجمع بين أسلوب الحياة الراقي وطابع فنادق البوتيك المميز. ونتطلع إلى تحويل كيمبتون دبي إلى وجهة بارزة تستقطب الزوار والمقيمين على حد سواء)). وتهدف تصاميم فنادق ومطاعم كيمبتون إلى تعزيز التواصل بين الضيوف من خلال ما تتميز به من لمسات فريدة ومبتكرة توفر تجارب غير مسبوقة. وتتميز فنادق العلامة بحفاوة الضيافة والديكورات الفريدة، حيث توفر للضيوف تجارب أصيلة تتيح لهم الاختلاط مع المجتمعات المحلية.