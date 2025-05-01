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رئيسة تسلا: لا خطط للبحث عن رئيس تنفيذي لخلافة إيلون ماسك

رئيسة تسلا: لا خطط للبحث عن رئيس تنفيذي لخلافة إيلون ماسك

2025-05-01 08:02:30
(MENAFN- Al-Bayan) نفت روبن دينهولم رئيسة مجلس إدارة تسلا تقريراً لصحيفة وول ستريت جورنال قالت فيه إن أعضاء مجلس إدارة الشركة تواصلوا مع شركات متخصصة عدة بحثاً عن خليفة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أعضاء مجلس إدارة شركة تسلا تواصلوا قبل ما يقرب من شهر مع شركات متخصصة عدة بحثاً عن خليفة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
وذكرت دينهولم على إكس أن التقرير ((كاذب تماماً))، وأن مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية ((واثق تماماً)) من قدرة ماسك على ((مواصلة تنفيذ خطة النمو الواعدة)). وكتب ماسك على إكس أن التقرير ((مقال كاذب بالقصد)).
وقال ماسك الأسبوع الماضي إنه سيقلص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه لإدارة ترامب وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة تسلا.
وكان عمل ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية، حيث قاد جهود خفض الوظائف الاتحادية، أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل في رئاسة ترامب، وكان وقته بعيداً عن تسلا مصدر قلق إضافي للمستثمرين في الوقت الذي أخذت مبيعات سياراته الكهربائية المتقادمة في الانخفاض.
كما أدى دعمه لسياسات اليمين المتطرف في أوروبا إلى احتجاجات ضده وضد شركته بالإضافة إلى أعمال تخريب في معارض ومحطات شحن خاصة بها في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
ووفقاً للتقرير، فإن أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مع ماسك وهم من طلبوا منه الإعلان عن أنه سيقضي وقتاً أطول في إدارة تسلا.
وذكر التقرير أنه لم يتضح ما إذا كان ماسك، وهو أيضاً عضو في مجلس الإدارة، على دراية بخطط البحث عن خليفة له، أو ما إذا كان تعهده بقضاء المزيد من الوقت في تسلا قد أثر على الجهود المبذولة.

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