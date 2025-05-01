"صحبة" لإدارة الضيافة تطلق أعمالها في سوق السفر العربي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة صحبة لإدارة الضيافة عن إطلاقها الرسمي خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي. وتأسست الشركة انطلاقاً من شغف عميق بالتميز التشغيلي وتقديم تجارب ضيافة أصيلة، حيث تتخصص ((صحبة)) في تقديم حلول إدارة فنادق مخصصة، تمنح المستثمرين مساراً ديناميكياً ومرناً لتحقيق النجاح طويل الأمد.

ويقع المقر الرئيسي لشركة صحبة لإدارة الضيافة في مصر، وقد تأسست بهدف دعم تطوير القطاع السياحي المصري، بالتوازي مع بناء قاعدة توسعية قوية في أسواق مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

حلول جاهزة

وقال المهندس محمد النادي، رئيس شركة صحبة لإدارة الضيافة: ((في صحبة لإدارة الضيافة، نؤمن بأن لكل فندق روحاً وقصة فريدة. لا توجد حلول جاهزة تناسب الجميع. مهمتنا أن نفتخر بما نقدمه للملاك، وأن نسعد ضيوفنا، وأن نكسب ثقة العلامات التجارية من خلال مقاربة تمزج بين الأصالة الثقافية وأعلى معايير الخدمة وإدارة مخصصة بكل معنى الكلمة. كما نلتزم بدعم نمو السياحة في مصر من خلال تقديم خبرات تشغيلية عالمية المستوى وحلول إدارة متخصصة للمشاريع الفندقية الجديدة والقائمة على حد سواء)).

الانضباط التشغيلي

وقال مايكل زاغر، الرئيس التنفيذي لشركة صحبة لإدارة الضيافة:((هدفنا ليس فقط إدارة الفنادق، بل ضمان نجاحها على المدى الطويل. العلامات التجارية تمنح الامتياز، بينما تتولى صحبة الإدارة التشغيلية اليومية بكل احترافية. هذا النموذج يضمن الانضباط التشغيلي، والتسويق الاستراتيجي، وإدارة العوائد بكفاءة، وجودة خدمة متسقة – ما يمزج بين القوة العالمية للعلامات التجارية واللمسة المحلية للإدارة)). وتنتهج شركة ((صحبة لإدارة الضيافة)) نموذجاً فريداً يبتعد عن الأسلوب التقليدي في إدارة الفنادق، حيث تقدم خدماتها بأسلوب مخصص لكل مشروع على حدة.