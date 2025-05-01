نهيان بن مبارك يزور معرض سوق السفر العربي 2025

MENAFN - Al-Bayan) زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد الحدث الأبرز في صناعة السياحة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يستقطب أكثر من 2800 جهة عارضة من 166 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 55,000 زائر من المتخصصين والمهتمين بالقطاع.

وكان في استقبال معاليه عدد من كبار المسؤولين والمنظمين، حيث استهل جولته بجناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، واطلع على أبرز المبادرات التي تقدمها الإمارة في الترويج لمقوماتها الثقافية والتراثية والسياحية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتنوع الثقافي.

وزار معاليه جناح شركة طيران الإمارات، حيث كان في استقباله سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، واطلع معاليه على أحدث الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة للارتقاء بتجربة المسافرين، إلى جانب خططها التوسعية في أسواق السفر الدولية.

وتضمنت الجولة زيارة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الذي يسلّط الضوء على أبرز المقومات السياحية التي تتميز بها الإمارة، والمبادرات الإستراتيجية التي تُسهم في دعم أهداف“رؤية دبي الاقتصادية 2033”، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال.

وتوقّف معاليه في جناح المملكة العربية السعودية، حيث اطلع على أحدث مشاريع“روح السعودية”، والخطط الوطنية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أهم وجهات السفر المستدامة في العالم، عبر الاستفادة من تنوعها الطبيعي والثقافي الغني.

كما زار معاليه جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، واطلع على الجهود المتقدمة التي تبذلها الإمارة لتطوير منظومتها السياحية المتكاملة، وتعزيز الترويج لمواقعها الثقافية والطبيعية، مما يعزز مكانتها كمركز متميز للسياحة الثقافية والعائلية في المنطقة.

وشملت الزيارة عددًا من أجنحة الفنادق العالمية والإقليمية، حيث استمع معاليه إلى شروحات من ممثلي هذه العلامات حول التوجهات الحديثة في قطاع الضيافة، وإستراتيجيات تقديم تجارب إقامة مستدامة ومتكاملة تُلبي تطلعات المسافرين المعاصرين.

وصرّح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلاً إن النجاحات المتواصلة التي تحققها الإمارات في قطاع السياحة تُجسد الرؤية الطموحة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” حيث أرست قيادتنا دعائم تنموية متينة جعلت من الإمارات وجهة مفضلة على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف معاليه“يسعدني أن أكون اليوم في قلب هذا الحدث الدولي المهم، الذي يعكس بوضوح التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع السياحة بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومجالاً رئيسيًا لتجسيد قيم التسامح والانفتاح والتواصل بين الثقافات”.

وقال“ لقد سرّني ما اطلعت عليه من مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة تعكس نضج هذا القطاع وحرص الجهات المشاركة من مختلف دول العالم على بناء مستقبل مشترك قائم على الاستدامة والابتكار وإنني على ثقة بأن هذا المعرض سيسهم بشكل فاعل في رسم ملامح مستقبل السياحة الإقليمية والعالمية”.

وفي ختام زيارته، عبّر معاليه عن شكره وتقديره للجهات المنظمة، وعلى رأسها مركز دبي التجاري العالمي، على جهودهم المتميزة في تنظيم هذا الحدث الدولي بحرفية عالية، تعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات أمام العالم.

ويُقام معرض سوق السفر العربي هذا العام تحت شعار“السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل”، حيث يُركّز على أهمية التعاون العابر للحدود والقطاعات في بناء قطاع سفر أكثر شمولاً واستدامة.