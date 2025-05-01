مصري يرفع دعوى تطليق ضد زوجته بسبب الإنفاق المفرط

خبرني - في واقعة طلاق غريبة من نوعها، لجأ زوج مصري للقضاء لرفع دعوى أمام المحكمة، بغية تطليق زوجته، الأمر الذي ليس معتاداً في مثل هذه القضايا، لفت الأنظار.

وبدأت القصة عندما شهدت محكمة الأسرة في التجمع الخامس بمصر، دعوى طلاق تقدّم بها رجل ثلاثيني، متهماً زوجته بأنها السبب الرئيسي في تدهور وضعه المالي والنفسي منذ بداية حياتهما الزوجية.

ووفق تقارير إعلامية، قال الزوج في إفادته إنه كان يتمتع بحياة مستقرة مالياً قبل الزواج، وكان يعمل ويؤمن مستقبله خطوة بخطوة، غير أن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد الزواج.

نفقات أدت للطلاق

وبحسب وصفه، بدأت المطالب تتصاعد بسرعة غير منطقية، والمصروفات تجاوزت قدرته، ما جعله يشعر بأنه يعيش في دوامة من الإنهاك المادي المستمر.

وأكد أن الأزمة لم تكن ناتجة عن نفقات المعيشة الضرورية، بل عن إنفاق مفرط على مظاهر الترف والكماليات، كالهدايا الفاخرة والخروج المتكرر.

وأضاف أن كل محاولة منه لفتح حوار مع زوجته حول تنظيم المصروفات كانت تُواجَه بالرفض والاتهام بالإهانة، مما ولّد لديه شعوراً بالعجز.

استدانة وصلت للمحاكم

وتحت ضغط المتطلبات المتزايدة، اضطر الرجل إلى الاستدانة من الأصدقاء والمعارف لتغطية التكاليف اليومية، ومع مرور الوقت، وجد نفسه غارقاً في التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها.

ووصف حالته النفسية بأنها كانت تتدهور يوماً بعد يوم، مؤكداً أنه لم يعد قادراً على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، وأن ما بناه من استقرار خلال سنوات ضاع في وقت قصير.

وفي محاولة لتجنّب الانفصال، لجأ الرجل إلى عائلة زوجته لبحث سبل التفاهم، إلا أن المحاولة انتهت بخلافات عائلية حادة، زادت من تعقيد الموقف، مما دفعه في نهاية المطاف إلى طلب الطلاق قانونياً بعدما لم يجد أي فرصة للحوار أو التفاهم.

رأي القانون في القضية

من ناحيتها، عقبت المحامية نهى الجندي لـ"24" على هذه القضية، واصفة إياها بالعبثية، لافتة إلى أن الزوج لا يملك حق استرجاع ما أنفقه على زوجته، ولا يمتلك حق الحصول على نفقة لأنه ببساطة المسؤول الوحيد عن الإنفاق على أسرته بموجب القوامة.

وأشارت إلى أن الزوجة ليس لها علاقة بغناه أو فقره، موضحة أن عليه توفير حياة كريمة لها، بحسب المستوى المادي الذي يقدر عليه، غير أن ما قام به أمام المحكمة، يعتبر تصعيد غير مبرر ولا يؤخذ به، والغرض من ورائه هو حرمانها من حقوقها، إلا أنها طريقة غير مجدية.

وشددت نهى الجندي على أن هذه الدعوة لا جدوى منها على الإطلاق، وأن المحكمة مخولة برفضها، إذ إن الرجل المتزوج لا يمكنه تطليق زوجته بدعوى طلاق للضرر، أو ما شابه مما يسري على النساء، ولكنه يمتلك حلولاً أخرى بموجب القانون منها الطلاق الرسمي أو الغيابي، أما دعوى التطليق فهي حق المرأة فقط، وعليه فإنها دعوى مرفوضة جملة وتفصيلاً.