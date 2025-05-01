مدير مدرسة في الصين يسرب أسئلة امتحانات لعشيقته

خبرني - أقبل مدير مدرسة ابتدائية صينية في هونغ كونغ على تسريب أسئلة الاختبارات إلى مركز تعليمي يتبع عشيقته؛ لتحقيق مزايا ومصالح خاصة لها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ساوث تشاينا"، فقد وجهت المحكمة الجزئية، الأربعاء، إلى هنري كوك تشيو كوان، 52 عاماً، تهم تتعلق بسوء السلوك العام، وتعمد إخفاء مصالحه المالية في مركز "ليرنينغ ديلاغينس"، المُهتم بتقديم خدمات تعليمية عبر مدرسته المدعومة من الحكومة "تاك صن في غوردان".

وأدين كوك وعشيقته بانغ وينغ هان، 48 عاماً، وهي مديرة سابقة ومساهمة رئيسية في المركز التعليمي، بالتآمر وسوء استغلال منصب عام، بعد تأكيد كشفه عن أسئلة سرية خاصة بالامتحان والاختبار قبل إجراء التقييمات.

وفي حكمها، قالت القاضية أدريانا نويل تسي تشينغ، إن فشل كوك في الكشف عن علاقته الحقيقية مع بانغ وحصته في المركز التعليمي لابد وأنه كان متعمداً ومقصوداً.

وأضافت تسي: "من الواضح بالنسبة لكوك، المتمرس في التعليم، أن سلوكه كان غير أمين".

وأنهت القاضية حديثها، بالقول: "كوك أساء استخدام الثقة الممنوحة له من قبل المدرسة بصفته مديراً للمدرسة بشكل خطير، سيؤدي سوء السلوك إلى تشويه سمعة المدرسة، والنظام التعليمي".