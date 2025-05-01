مدير مدرسة في الصين يسرب أسئلة امتحانات لعشيقته

مدير مدرسة في الصين يسرب أسئلة امتحانات لعشيقته
خبرني - أقبل مدير مدرسة ابتدائية صينية في هونغ كونغ على تسريب أسئلة الاختبارات إلى مركز تعليمي يتبع عشيقته؛ لتحقيق مزايا ومصالح خاصة لها.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ساوث تشاينا"، فقد وجهت المحكمة الجزئية، الأربعاء، إلى هنري كوك تشيو كوان، 52 عاماً، تهم تتعلق بسوء السلوك العام، وتعمد إخفاء مصالحه المالية في مركز "ليرنينغ ديلاغينس"، المُهتم بتقديم خدمات تعليمية عبر مدرسته المدعومة من الحكومة "تاك صن في غوردان".
وأدين كوك وعشيقته بانغ وينغ هان، 48 عاماً، وهي مديرة سابقة ومساهمة رئيسية في المركز التعليمي، بالتآمر وسوء استغلال منصب عام، بعد تأكيد كشفه عن أسئلة سرية خاصة بالامتحان والاختبار قبل إجراء التقييمات.
وفي حكمها، قالت القاضية أدريانا نويل تسي تشينغ، إن فشل كوك في الكشف عن علاقته الحقيقية مع بانغ وحصته في المركز التعليمي لابد وأنه كان متعمداً ومقصوداً.
وأضافت تسي: "من الواضح بالنسبة لكوك، المتمرس في التعليم، أن سلوكه كان غير أمين".
وأنهت القاضية حديثها، بالقول: "كوك أساء استخدام الثقة الممنوحة له من قبل المدرسة بصفته مديراً للمدرسة بشكل خطير، سيؤدي سوء السلوك إلى تشويه سمعة المدرسة، والنظام التعليمي".
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