سلطنة عمان.. نجاح أول عملية زراعة قلب من متوفى دماغياً

خبرني - أفادت وكالة أنباء سلطنة عُمان بنجاح إجراء أول عملية زراعة قلب من شخص متوفى دماغياً لمريض عُماني يُعاني من قصور في عضلة القلب وفشلها، أجراها فريق طبي عُماني متكامل ومتعدد التخصصات، بإشراف وزير الصحة العماني الدكتور هلال السبتي، واستغرقت 5 ساعات، مع وجود فريق دولي مراقب.



طبقاً لوكالة أنباء عُمان، كان المريض العماني يُعاني من قصور حاد في عضلة القلب، وفقد من قبل شقيقين له بسبب المرض ذاته، في حين منحت عائلة المتوفى دماغياً المريض فرصة جديدة للحياة، فيما أُجريت العملية الدقيقة في المركز الوطني لطبّ وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، الذي يُعد من أبرز المراكز الطبية المتخصّصة في علاج أمراض القلب.

من جهته، أكّد وزير الصحة العماني، الدكتور هلال السبتي، "أن هذا الإنجاز يعد مرحلة فارقة في مسيرة القطاع الصحيّ في سلطنة عُمان، إذ جرت زراعة قلب مأخوذ من متبرع متوفّى دماغياً وفقاً لأعلى المعايير الطبيّة والأخلاقيّة، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والتوصيات الدولية المعتمدة في مجال التبرع بالأعضاء".

وقال: "إنّ هذا الإنجاز ليس ثمرة جهد فريق طبيّ فحسب بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتجلى فيها القيادة الحكيمة وكفاءة القدرات الوطنية وروح العطاء الإنساني، كما أثبت العاملون في القطاع الصحي جاهزيتهم لأداء المهام الطبيّة بدرجات الكفاءة والمسؤولية العالية".

كما أشار استشاري تخدير القلب في المستشفى السلطاني، إسحاق العامري، إلى أن الإجراءات التي قام بها فريق التخدير في تجهيزات العملية وشارك فيها عدد من الكوادر المتخصّصة من فريق الجراحين وأطباء التغذية للقلب والممرضين وتروية القلب وأطباء القلب وأطباء المناعة وأطباء الالتهابات تضمنت عقد اجتماعات ولقاءات لمدة 3 إلى 4 أيام ما قبل العملية وعمل الفحوصات للمتبرع وللمستقبل للتأكد من ملاءمة العضو عند زراعته.

وأضاف أن عملية استئصال القلب تمت بشكل سليم، إذ جرت عملية تقييم القلب قبل الاستئصال للانتقال إلى مرحلة زراعة القلب في المريض، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكبر في عملية التخدير عدم حدوث مضاعفات أو توقف في وظائف القلب أو تسارع في القلب والتي تكللت بالنجاح ودون أي مضاعفات.