اعتماد 3,149 تصريح إسكان بالعاصمة المقدسة لحج 1446هـ

خبرني - اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة 3,149 تصريح إسكان نظامي لموسم حج 1446هـ، وذلك في إطار جهودها المستمرة؛ لتهيئة بيئة سكنية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، وبعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وأوضحت الأمانة أن التصاريح المعتمدة شملت 428,289 غرفة سكنية، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ 7,635,086 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تتجاوز 1,867,215 حاجًا، بما يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة استغلال الطاقة الاستيعابية، وتوفير خدمات سكنية بمعايير عالية من الجودة والسلامة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رسالتها لضمان أعلى مستويات الجاهزية في مساكن الحجاج، عبر تطبيق أنظمة رقابية صارمة ومطابقة للاشتراطات المعتمدة، من أجل تعزيز جودة الحياة وتحسين بيئة الحج، وتعزيز جودة المساكن بمطابقة أعلى معايير السلامة والراحة، وتطبيق أنظمة رقابية صارمة لضمان كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الحياة والخدمات في بيئة الحج.

وبينت أن أبرز الاشتراطات الفنية والتنظيمية تتمثل في التحقق من رخص البناء والمخططات المعمارية المعتمدة، ومراجعة تقارير السلامة، وسلالم الطوارئ، والمولدات الكهربائية، والتأكد من عقود الصيانة وتدريب العاملين على معايير السلامة، وفحص واعتماد سجل المنشأة ومطابقته مع المصورات الجوية، إضافة إلى الالتزام الكامل بنماذج السلامة والإقرارات الرسمية المعتمدة.

وتواصل الأمانة جهودها لضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يُسهم في توفير تجربة سكنية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.