بعد نجاح زراعة الخضروات.. أول تجربة لتربية الأسماك في الفضاء

خبرني - بعد زراعة الطماطم والخس والبطاطس وغيرها من الخضراوات في الفضاء، تدور تساؤلات حول متى سيبدأ رواد الفضاء بتربية الأسماك على متن محطة الفضاء الدولية أو القمر.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ساهم مشروع " Lunar Hatch" المبتكر في تعزيز إمكانية تربية الأسماك في الفضاء، ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إثبات جدوى تربية سمك القاروص كحل غذائي مستدام لمهمات القمر والمريخ المستقبلية، وفق تقارير.

ويقود هذا المشروع العلمي الدكتور سيريل برزيبيلا، الباحث في علم الأحياء البحرية بالمعهد الوطني الفرنسي لأبحاث المحيطات (إيفريمير)، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكن لـ" Lunar Hatch" توفير سمك القاروص مرتين أسبوعياً على الأقل لسكان القمر.

في حوض يبدو عادياً داخل منشأة بحثية قرب مدينة بالافاس لي فلو الفرنسية، تُربى أسماك القاروص ضمن مشروع علمي طموح يحمل اسم "Lunar Hatch"، ويهدف إلى إرسال نسل هذه الأسماك إلى الفضاء، في خطوة غير مسبوقة لاختبار إمكانية تربيتها خارج كوكب الأرض.

وتُعتبر هذه الأسماك مصدراً غذائياً مثالياً لرواد الفضاء، لما تحتويه من بروتينات سهلة الهضم، وأحماض أوميغا 3، وفيتامينات B، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العضلات في بيئة تنعدم فيها الجاذبية. أما التحدي الأكبر، فيكمن في كيفية إنتاج الغذاء المستدام بعيداً عن كوكب الأرض.

ولمواجهة هذا التحدي، يقترح الدكتور برزيبيلا إرسال بيض سمك القاروص المخصب إلى الفضاء.

ووفقاً للتقارير، ستوفر الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية الوقت اللازم لفقس البيض، وفي البداية، سيتم رصد هذه "المخلوقات المائية" الصغيرة، ثم إعادتها إلى الأرض لتحليلها، لكن الهدف النهائي أعظم بكثير، وهو إنشاء مزارع أسماك على سطح القمر، و قد يبدو الأمر خيالاً علمياً، لكن الأساس قد وُضع بالفعل.

أكدت دراسة أجرتها برزيبيلا عام 2023 بشكل حاسم قدرة بيض سمك القاروص على تحمّل بيئة انعدام الوزن، وهو ما يُعد خطوة أساسية لنجاح رحلتها المستقبلية إلى الفضاء.

وإلى جانب ذلك، اجتازت بيضات القاروص المُستزرعة سلسلة من الاختبارات الصارمة، وأظهرت قدرتها على تحمّل الظروف القاسية لعملية الإطلاق والسفر عبر الفضاء.

كما قام علماء من جامعة مونبلييه بمحاكاة الدفع العنيف لصاروخ "سويوز" الروسي، وأثبتوا أن الاهتزازات الناتجة لا تعيق نمو الأجنة. ولم تغفل الدراسة تأثير الإشعاع الكوني، إذ تم تحليل تأثيره على خلايا الأسماك خلال الرحلة الفضائية، ما يعزز آفاق نجاح المشروع.

وتشير خطة التصميم الحالية إلى أن " Lunar Hatch" سيتألف من حجرات مُختلفة مقاومة للإشعاع لمختلف وظائف تربية الأحياء المائية، بما في ذلك إدارة مياه الصرف الصحي، وتتضمن إحدى الخطوات الأولية في نظام " Lunar Hatch" ذي الحلقة المغلقة استخدام مياه مُستقاة من الجليد القطبي القمري في أحواض الأسماك.

وسيتم إعادة تدوير المياه المُستخدمة في تربية الأسماك بالكامل، مما يضمن عدم هدر أي مياه، لتوفير حصتين أسبوعياً من الأسماك لسبعة رواد فضاء في مهمة مدتها 16 أسبوعاً، ويُقدّر فريق " Lunar Hatch" الحاجة إلى حوالي 200 سمكة قاروص.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الفريق يهدف إلى إرسال 200 بويضة مخصبة إلى الفضاء، وعند العودة إلى الأرض، ستخضع مجموعة ضابطة من 200 سمكة شقيقة لمراقبة دقيقة للمقارنة.

وإرسال الكائنات المائية إلى الفضاء ليس بالأمر الجديد تماماً، حيث إن أسماك "الموميتشوغ" الصغيرة كانت أول "رواد فضاء" في مهمة أبولو عام 1973، ومنذ ذلك الحين، تبعتها أسماك الجوبي والزيبرا وأنواع أخرى من الأسماك، مما ساهم في فهمنا لعلم الأحياء في ظل انعدام الجاذبية في محطة الفضاء الدولية ومحطة تيانغونغ الفضائية الصينية.