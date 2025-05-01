روبوت بحجم سوار يفحص خطوط الكهرباء وينقل الأدوية لمناطق الإغاثة الوعرة

خبرني - في إنجاز علمي واعد، كشف مهندسون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية عن روبوت ناعم فريد من نوعه بحجم سوار، يتحرك ذاتياً على الكابلات الهوائية باستخدام الضوء فقط، من دون بطاريات أو محركات.

يتكوّن الروبوت من شريط واحد ملتف من مطاط الكريستال السائل، عرضه 4 ملم فقط، على شكل زنبرك حلزوني.

وعندما يسلّط عليه شعاع من الأشعة تحت الحمراء، يمتص أحد جانبيه الضوء فينكمش، مما يؤدي إلى حركة دائرية مستمرة تشبه حركة البرغي تدفعه للأمام على طول السلك.

ويقول البروفيسور "جي ين"، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الهندسة الميكانيكية والفضائية: "ابتكرنا سابقاً روبوتات مرنة للماء والأرض، لكن هذه أول مرة ننجح فيها بتصميم روبوت يتحرك عبر الفضاء المفتوح، حاملاً أجساماً دون الحاجة إلى بطارية أو محرك".

نجاح في اختبارات التسلّق والتكيّف مع العقبات

أظهرت التجارب أن الروبوت قادر على تسلق منحدرات بزاوية تصل إلى 80 درجة، وحمل أجسام تفوق وزنه 12 مرة، واجتياز عقد وانحناءات ومسارات ضيقة مثل خيوط الشعر، والحركة على مسارات مختلفة الأشكال (دائرية، متعرجة، لولبية)، وفقاً لـ"إنترستينغ إنجينيرينغ".

ويشغّل الروبوت ببساطة من خلال تشغيل أو إطفاء مصدر الأشعة تحت الحمراء، مما يمنح تحكماً في سرعته واتجاهه، دون أي أنظمة تحكم معقدة.

يقول "فانجي تشي"، الباحث المشارك ومرشح الدكتوراه في الجامعة: "أثبتنا أن الروبوت قادر على تتبّع مسارات معقدة بإحكام، وهو ما يفتح الباب أمام استخدامات حقيقية في ميادين متعددة".



ومن أبرز هذه الاستخدامات:

فحص خطوط الكهرباء: عبر زحف أسراب من الروبوتات الصغيرة على الكابلات للكشف عن التآكل أو السخونة الزائدة.

المراقبة الزراعية: من خلال أجهزة استشعار تنزلق على أسلاك التعريشات.

الإغاثة في الكوارث: لنقل الأدوية عبر مناطق يصعب الوصول إليها، مثل الجسور المدمّرة.

ويختم البروفيسور ين بالقول: "نستكشف الآن محفّزات أخرى للحركة، مثل ضوء الشمس، أو الحقول المغناطيسية، أو التدرجات الكيميائية، بما يسمح بتشغيل الروبوتات في الهواء الطلق بشكل مستقل تماماً عن مصادر الطاقة الصناعية