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أول تعليق لنتنياهو على حرائق القدس المحتلة

أول تعليق لنتنياهو على حرائق القدس المحتلة

2025-04-30 09:12:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - في أول تعليق له على الحرائق في فلسطين المحتلة، حذّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من إمكانية وصول حرائق الغابات المشتعلة قرب القدس المحتلة إلى داخل المدينة، في ظل ظروف جوية صعبة وسرعة في انتشار النيران.

وقال نتنياهو، إن "الرياح الغربية قد تدفع الحريق بسهولة نحو ضواحي القدس، وحتى وصولاً إلى المدينة"، مؤكدًا أن "الأولوية الآن هي للدفاع عن القدس"، ووصف الموقف بأنه "حالة طوارئ وطنية".

من جهته، صرّح إيال كاسبي، قائد جهاز الإطفاء، بأن "البلاد تواجه أكبر حريق منذ عقد"، في حين أصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بالمشاركة الفورية في عمليات الإطفاء والمساندة اللوجستية.

وأعلنت خدمة الطوارئ "نجمة داوود الحمراء" أنها عالجت 23 مصابًا على الأقل، إصاباتهم وُصفت بالطفيفة، بينما لا يزال مئات المستوطنين تحت التهديد المباشر للنيران.

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