أول تعليق لنتنياهو على حرائق القدس المحتلة

أول تعليق لنتنياهو على حرائق القدس المحتلة
خبرني - في أول تعليق له على الحرائق في فلسطين المحتلة، حذّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من إمكانية وصول حرائق الغابات المشتعلة قرب القدس المحتلة إلى داخل المدينة، في ظل ظروف جوية صعبة وسرعة في انتشار النيران.
وقال نتنياهو، إن "الرياح الغربية قد تدفع الحريق بسهولة نحو ضواحي القدس، وحتى وصولاً إلى المدينة"، مؤكدًا أن "الأولوية الآن هي للدفاع عن القدس"، ووصف الموقف بأنه "حالة طوارئ وطنية".
من جهته، صرّح إيال كاسبي، قائد جهاز الإطفاء، بأن "البلاد تواجه أكبر حريق منذ عقد"، في حين أصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بالمشاركة الفورية في عمليات الإطفاء والمساندة اللوجستية.
وأعلنت خدمة الطوارئ "نجمة داوود الحمراء" أنها عالجت 23 مصابًا على الأقل، إصاباتهم وُصفت بالطفيفة، بينما لا يزال مئات المستوطنين تحت التهديد المباشر للنيران.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية