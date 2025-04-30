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3 غارات أميركية على صعدة

3 غارات أميركية على صعدة

2025-04-30 09:12:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس، أن القوات الأميركية شنت 3 غارات على مديرية كتاف في صعدة.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ضربات شبه يومية من الولايات المتحدة منذ أطلقت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 آذار/ مارس لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بـ"إسرائيل".

ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى الاحتلال الإسرائيلي، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

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