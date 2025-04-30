3 غارات أميركية على صعدة

3 غارات أميركية على صعدة
خبرني - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس، أن القوات الأميركية شنت 3 غارات على مديرية كتاف في صعدة.
وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ضربات شبه يومية من الولايات المتحدة منذ أطلقت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 آذار/ مارس لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بـ"إسرائيل".
ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى الاحتلال الإسرائيلي، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
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