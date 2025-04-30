ناشرون لـ"البيان": بصمة متميزة للكتاب الإماراتي في "أبوظبي للكتاب"

MENAFN - Al-Bayan) ">تسطع المواهب الأدبية الإماراتية وتفرض نفسها بقوة في سباق النشر، وفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تبرز العديد من المؤلفات بين رواية ونثر وشعر ودراسات، لتثري الساحة الأدبية، والمشهد الفكري والإبداعي.

وقالت الكاتبة الدكتورة فاطمة المزروعي، صاحبة مكتبة ودار نشر حكايات، إن الكتاب الإماراتي حاضر بقوة هذا العام في الكثير من دور النشر، ولا سيما كتب الأطفال والدراسات التراثية، وتقدم دار نشر حكايات بدورها أكثر من 25 كتاباً للطفل.

جاءت لتواكب تطلعات الطفل الخليجي، وهناك نسبة من الكتب التي تمت ترجمتها من اللغة الصينية وهي ((سلسلة بناء الطفل)) وسلسلة ((التعلم الخاصة بالحساب والاتجاهات)) للأعمار من الولادة وحتى 15 سنة.

وأضافت المزروعي إن دار النشر لا تقتصر على الحكايات وإنما بناء مشاركة حسية تشاركية متكاملة حيث تتضمن الدار ألعاباً حسية وحركية تراثية تتناسب مع فحوى القصص المنشورة، ما يخلق بعداً إبداعياً عند الطفل، هذا إضافة إلى بيت الدمى التراثي الذي يعزز فكرة المجتمع والإماراتي الخليجي المتكامل.

وأشارت المزروعي إلى أن الدار تحتفي هذا العام بمرور 10 سنوات على إصدار كتاب ((ثلاثية الشيخ زايد للأطفال))، وهو أول كتاب إماراتي مجسم في الشرق الأوسط لسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

تنوع كبير

من جهته أكد الكاتب عبدالعزيز محمد، مؤسس دار قصة، أن الإصدارات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تشهد تنوعاً كبيراً، وفرضت حضوراً وتسويقاً هادفاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعكس هذا التنوع أن القلم الإماراتي آخذ في التطور في المجالات قاطبة، فالكاتب الإماراتي اليوم مهتم في أجناس متنوعة إضافة إلى القصة والرواية.

وتابع: ((نحن في قصة أصدرنا 15 عنواناً لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأصبح لدى الكتّاب اليوم إصرار وشغف بأن يكون لديهم حضور قوي في معارض الكتاب، التي يلتقي بها الكتاب والقراء والنقاد، ما يسهم في إثراء تجربتهم وتطوير معارفهم، وتمكينهم لفهم واقع النشر وما يجذب القراء)).

تسويق الكتب

من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد مؤسس دار قصة أن الناشر الاماراتي اليوم يمر بمرحلة انتعاش وسط إقبال من القراء على مختلف الأصعدة، إلا أنه يواجه بعض التحديات ومنها تسويق الكتب.

وأضاف إن الدار لعبت دوراً حيوياً في تسويق الكتب الجديدة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك الكتاب تجربتهم الشعورية مع القراء ما يعزز من علاقة الكاتب بمجتمع القراء المختلف والمتباين وفهمه بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الدار بصدد إطلاق تطبيق ((قصة)) الجديد والذي يدعم الكتب الإلكترونية لتغطية احتياجات جميع القراء، وهذه خطوة مهمة لدعم الكتاب الإماراتي وتوسيع مدى انتشاره.

أدب الرعب

هشام ضيف، من مؤسسة المكتبة، التي تضم أكثر من 5 آلاف عنوان في مختلف الفنون السردية، وتشارك الدار الإماراتية في معرض أبوظبي للكتاب هذا العام بأكثر من 950 كتاباً، أكد أن الإقبال هذا العام يرجح كفة روايات الفنتازيا وأدب الرعب على مستوى اليافعين والشباب على حساب باقي الأنواع.

وهذا أوجد تحدياً حساساً في صناعة الكتب وتغيير الاتجاهات الإبداعية لدى بعض الكتاب، مضيفاً: ((هذا الإقبال يطرح تساؤلات كثيرة حول الوتيرة المتسارعة لذائقة القراء وتأثرهم بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفرضه الذوق السائد هذه الفترة لرواج هذه الكتب)).

كتب الفنتازيا

من جهتها، أكدت داليا سليمان، من دار نشر ملهمون الإماراتية، خلال جولة استطلاعية حول أهم الكتب التي يقتنيها الشباب الإماراتيون، أن كتب الفنتازيا تحظى بنصيب الأسد، وهذا يجعل صناعة الكتاب لفئة اليافعين تتخذ منحى مختلفاً، وتشجع فئة جديدة على الخوض في هذا النوع الأدبي لتعزيز التسويق ونشر الكتاب، واليوم لدينا العديد من الكتاب الإماراتيين الذين تبنوا هذا النوع المؤثر.