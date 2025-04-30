عائلة تشكل أنموذجاً يحتذى بالعمل التطوعي في "أبوظبي للكتاب"

MENAFN - Al-Bayan) ">شكلت أسرة المواطن عبدالرحمن محمد آل علي، نماذج مضيئة في العطاء والعمل التطوعي، وصورة ملهمة من قلب الحدث الثقافي الأبرز، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، حيث حرص عبدالرحمن على تسجيل أبنائه الستة جميعاً ضمن فريق العمل التطوعي الخاص ((بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة))، لغرس روح العمل التطوعي في نفوس أبنائه وتقديم صورة مشرفة لأبناء الإمارات.

((البيان)) التقت مع عبدالرحمن برفقة أبناء الستة، الذين أكدوا أن العمل التطوعي التزام اجتماعي وتكاتف وطني لتقديم نموذج حضاري، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن التطوع عمل إنساني ثري بالخبرات والمعارف، ويزداد تأثيره عندما يكون مرتبطاً بالمجالات الثقافية ونشر المعرفة، حيث يكتسب المتطوع معارف كثيرة وفي مختلف المجالات.

وقال إن تواجده برفقة أبناء اليوم، يأتي استمراراً لحرص دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، وعكس العمل التطوعي والتكافل والتلاحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء الإمارات ويترجم على أرض الواقع، مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم التي ترتبط بالهوية الوطنية وتحافظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الدولة.

ودعا كافة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من الفرص التطوعية التي توفرها مثل هذه المناسبات، مؤكداً في الوقت نفسه، على دورها الكبير في استثمار طاقات الشباب، ليشاركوا في خدمة المعرفة وعشاقها، وليسطروا بجهودهم ومشاركاتهم قصصاً من العطاء والأعمال التطوعية.

وأشاد بدور ((المجلس الأعلى للأمومة والطفولة)) في إتاحة الفرصة له ولكافة الأسر الراغبة في المشاركة والتطوع ضمن فعاليات معرض ((أبوظبي الدولي للكتاب 2025)) بما يترجم جهود المؤسسات التطوعية وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الجانب الاجتماعي الذي تتميز به الدولة على مستوى العالم.