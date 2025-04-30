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القفال 34 موسماً من أهازيج البحر

القفال 34 موسماً من أهازيج البحر

2025-04-30 09:03:21
(MENAFN- Al-Bayan) "> 5 سيارات لأصحاب المراكز الأولى

قررت اللجنة العليا المنظمة، واستمراراً لخططها لرفع مستوى المنافسة، تخصيص خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.

نظام التتبع

يمكن لعشاق الرياضات البحرية متابعة السباق عبر نظام التتبع بالأقمار الاصطناعية عبر تطبيق ((تراك تراك)) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية (ابل واندرويد على غوغل بلاي).

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