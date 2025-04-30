القفال 34 موسماً من أهازيج البحر

القفال 34 موسماً من أهازيج البحر
قررت اللجنة العليا المنظمة، واستمراراً لخططها لرفع مستوى المنافسة، تخصيص خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.
نظام التتبع
يمكن لعشاق الرياضات البحرية متابعة السباق عبر نظام التتبع بالأقمار الاصطناعية عبر تطبيق ((تراك تراك)) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية (ابل واندرويد على غوغل بلاي).
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