"الإمارات لحقوق النسخ" تناقش خططها المستقبلية

MENAFN - Al-Bayan) ">ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الثالث الثلاثاء، حيث ناقش الأعضاء أبرز منجزات عام 2024، وأقرّوا خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2025، في خطوة تؤكد التزام الجمعية بالشفافية، وتعزيز مبدأ المشاركة المؤسسية في صياغة التوجهات المستقبلية.

وتعكس مشاركة الجمعية في المعرض حرصها على ترسيخ حضورها في الفعاليات الثقافية الكبرى، والتفاعل مع مجتمع النشر والإبداع لتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ والملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية وتوسُّع أدوات الإنتاج والنشر.

وأكّد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال المعرض يشكل فرصة استراتيجية لتقييم الأداء وتعزيز الحوكمة، إلى جانب كون المعرض منصةً مهمة للتفاعل المباشر مع الجمهور.

وقال محمد بن دخين: ((يشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة وطنية رائدة تجمع مختلف الفاعلين في قطاع الثقافة والإبداع، ويعد فرصة مثالية لعقد اجتماع جمعيتنا العمومية، واستعراض جهودنا في دعم المبدعين، وتطوير شراكات جديدة تواكب التحولات المتسارعة في بيئة النشر الرقمي)).

وأضاف ابن دخين: ((نحرص على أن تكون مشاركتنا في هذا الحدث الثقافي العالمي مساحة للتعريف بخدمات الجمعية، وآليات الانتساب، وأهمية التفويض في حماية الحقوق، فضلاً عن توسيع علاقاتنا مع الشركاء في قطاع النشر والإبداع والتعليم، والتأكيد على دور الجمعية في حماية الحقوق الفكرية ضمن منظومة متكاملة تحفّز على الإنتاج الثقافي وتدعم الاستدامة المعرفية)).

وأوضح ابن دخين أن هذه المشاركة تأتي في سياق حرص الجمعية على تعزيز وعي المجتمع بحقوق النسخ، وترسيخ مفاهيم الاستخدام المسؤول للمحتوى، ونشر ثقافة احترام حقوق النسخ والحقوق المجاورة.

فضلاً عن التواصل مع المؤلفين والناشرين لتوسيع نطاق التفويضات والعضويات، وتعزيز تعاونها مع المؤسسات التعليمية والمكتبات والجامعات؛ لتسهيل حصولها على التراخيص القانونية لاستخدام المصنفات ضمن إطار منظّم يراعي التوازن بين الاستخدام العادل وحفظ الحقوق.

وتمثّل مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض أبوظبي الدولي للكتاب امتداداً لجهودها الرامية إلى إرساء بيئة قانونية وثقافية تحترم حقوق الملكية الفكرية، وتدعم المبدعين وترعى حقوقهم، ما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها حاضنة للإبداع والمبدعين.