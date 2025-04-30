عدد جديد من مجلة "الرافد" حافل بالتغطيات الثقافية

MENAFN - Al-Bayan) ">صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد (333) من مجلة ((الرافد)) لشهر مايو الجاري، وتناول العدد أبرز الفعاليات والمبادرات الثقافية التي تعكس ريادة الإمارة في دعم الفنون والأدب والتراث محلياً وعربياً وعالمياً.

احتفى العدد الجديد بتكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمنحه ((وسام الاستحقاق الثقافي العربي)) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في حفلٍ أقيم بتونس، تقديراً لجهود سموه طوال خمسة عقود في دعم الثقافة العربية والإسلامية، وسلط العدد الضوء على مبادرات سموه الرائدة، مثل ((المعجم التاريخي للغة العربية))، وإنشاء المراكز الثقافية في أوروبا وأفريقيا، ودعم المؤسسات المسرحية والفنية.

وتحت عنوان ((نافذة للتأمل في الإرث التاريخي المشترك)) توقف العدد عند حضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، لافتتاح معرض ((روائع الفنون الإسلامية)) بالمتحف الوطني العُماني، الذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين الإمارات وعُمان، كما تناول إطلاق سموه لــ((جائزة التميز المؤسسي)) لتحفيز الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، وتكريمه الفائزين بمشاريع رائدة في الحوكمة والخدمات الذكية.

وخصص العدد مساحة لجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، في تسليط الضوء على الدور الثقافي المتنامي لإمارة الشارقة، من خلال افتتاحها لفعاليات الدورة الرابعة من ((مؤتمر الموزعين الدولي)) بمشاركة 750 ناشطاً في صناعة النشر من 94 دولة.

كما سلط الضوء على رعايتها لمعرض ((فصول من الفن الإسلامي)) الذي يستكشف إرث الرحالة المسلمين، وافتتاحها لندوة ((أفريقيا والجزيرة العربية)) بالتعاون مع منظمات دولية.