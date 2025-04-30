"الإمارات للإعلام" ينظم مجموعة من الفعاليات في "أبوظبي للكتاب"

MENAFN - Al-Bayan) نظّم مجلس الإمارات للإعلام، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية خلال الأسبوع الأول من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وذلك في إطار رؤية المجلس لتعزيز المشهد الإعلامي في الدولة وتطوير بيئة إعلامية مستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة.

وشهد جناح المجلس في المعرض إقبالاً من الإعلاميين، وصنّاع المحتوى، والمختصين والزوّار من مختلف أفراد المجتمع، ضمن جدول حافل بالأنشطة والورش التدريبية.

واطلع محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، على أقسام المعرض، للاطلاع على أحدث الإصدارات والفعاليات الثقافية المصاحبة، وشملت زيارة أجنحة المعرض المختلفة، واللقاء بعدد من الناشرين المحليين والدوليين.

وأكد أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يمثل منصة عالمية تجمع كبار الناشرين من مختلف القارات، ويعكس رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالمعرفة وتوسيع حضورها في المشهد الثقافي العالمي، حيث لا يقتصر دور المعرض على عرض الإصدارات، بل يقدّم نموذجاً متقدّماً لصناعة النشر المستقبلية، من خلال دمج أحدث تقنيات النشر والذكاء الاصطناعي، وتكريس التكامل بين الثقافة والتكنولوجيا.

وأوضح أن المجلس يعمل على تمكين صناعة النشر في الدولة من خلال تشريعات مرنة وخدمات رقمية متطورة، وقريباً سنُطلق منظومة جديدة تُسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع عمليات الإنتاج والنشر، وتقليل الوقت المستغرق أمام الناشرين، بما يعزز تنافسية صناعة النشر المحلية ويواكب التحولات المتسارعة، ويلبي تطلعات الناشرين.

وأكد، حرص مجلس الإمارات للإعلام، بصفته الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم قطاع الإعلام وصناعة النشر، على التواجد الفاعل في مثل هذه المحافل الثقافية، إيماناً بأهمية الشراكة ومد جسور التواصل مع الناشرين من مختلف دول العالم، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

ونظّم المجلس مجموعة من الورش التوعوية والتخصصية التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع لتعزيز الوعي الإعلامي، تضمنت ورشة متخصصة بعنوان ((معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري))، ركّزت على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بتصنيف الأعمال وفق الفئات العمرية، ما يسهم في الحفاظ على القيم المجتمعية وتعزيز بيئة إعلامية آمنة.

وتناولت ورشة ((حقوق الملكية الفكرية))، المحاور المتعلقة بحقوق المؤلف والنشر، مع التأكيد على أهمية حماية الإبداع الفكري، وشرح الآليات القانونية المتاحة لحفظ حقوق الملكية الفكرية، وشهدت الورشة حضوراً لافتاً من مختلف القطاعات الثقافية والإعلامية.

واستعرضت ورشة بعنوان ((بوابة تسجيل المؤثرين))، المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز تنظيم القطاع الإعلامي وحفظ حقوق المؤثّرين الإعلاميين وضمان امتثالهم لمعايير المحتوى الإعلامي.

كما نظّم المجلس، ورشة بعنوان ((اختيار المحتوى المناسب للأطفال من عمر 9 إلى 12 عاماً))، وكانت موجّهة إلى الآباء والأمهات والمعلمين، حيث تناولت المعايير الأساسية لاختيار المحتوى الملائم لاحتياجات الأطفال النفسية والمعرفية.