الملتقى الإماراتي الصيني يحتفي بفن الخط في مكتبة محمد بن راشد

MENAFN - Al-Bayan) في إطار الاحتفالات بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية استضافت مكتبة محمد بن راشد النسخة الثانية من الملتقى الإماراتي - الصيني، بالشراكة مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة، وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

40 عاماً

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: ((تأتي استضافتنا للنسخة الثانية من الملتقى الإماراتي - الصيني في إطار الاحتفالات بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولتينا، لتؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الثقافية والفكرية مع جمهورية الصين الشعبية)).

وتابع معاليه: ((حرصنا منذ افتتاح المكتبة على أن تكون منصة نابضة لتبادل الثقافات، والاستمتاع بكل أشكال الفنون))، مضيفاً ((إن الثقافة العربية والثقافة الصينية تلتقيان في العديد من النقاط المشتركة، إذ لكل منهما امتداد تاريخي عميق، يمتد لآلاف السنين، ما يضفي على الفكر والفن عمقاً حضارياً فريداً)). وأردف: ((صحيح أننا لم ننفتح بشكل كبير على الصين إلا خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة.

حيث كانت معظم رحلاتنا الثقافية والفكرية موجهة نحو العالم الغربي، خصوصاً أوروبا، إلا أن اللحظة الصينية الكبرى التي بدأت قبل نحو 30 عاماً، والتي شهدت إنجازات مبهرة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والإبداع، دفعت العالم لإعادة النظر في الصين مصدر إلهام حضاري وثقافي)).

ثروة فنية

وأوضح: ((عبر زياراتنا للمدن الصينية واطلاعنا على تاريخها الغني اكتشفنا ثروة فنية هائلة، ووجدنا الكثير من أوجه التشابه مع الثقافة العربية، لا سيما في مجال فن الخط، فكما يبرز العرب والمسلمون في فنون الخط العربي نجد أيضاً أن الصينيين يعتبرون الخط فناً راقياً، له رمزيته ومكانته، وقد تطور لديهم بشكل ملحوظ نتيجة لاتساع أسواقهم الثقافية، وتجذر هذا الفن في وجدانهم)).

وتابع: ((هذا التقدير المشترك لفن الخط يسهم في التقارب بين الثقافتين والشعبين، وكلما تعزز التعاون بين دولة الإمارات والصين زاد فهمنا المتبادل وتقديرنا لثقافة الآخر، وفتح ذلك آفاقاً جديدة للاستفادة من المنجزات الفنية في كلا البلدين)).

واختتم: ((من المهم في هذا السياق أن نولي اهتماماً بترجمة الكتب الصينية، والكتب المكتوبة بلغات أوروبية إلى اللغة العربية، لفتح آفاق أوسع أمام المثقفين العرب ومحبي فن الخط، كما نأمل أن تسهم مؤسستنا في دعم ترجمة المؤلفات العربية في هذا الفن إلى اللغة الصينية، بما يعزز التفاهم الثقافي والفني بين الشعبين)).

من جهته، قال خالد الجلاف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة: ((في ظل الرؤية الإماراتية للنمو الاقتصادي، وبناء شراكات فكرية وثقافية بين مختلف الشعوب، وتحديداً التأكيد على العلاقات الوطيدة بين دولتي الإمارات والصين.

تأتي هذه النسخة لتبرز الثقافة والفنون بوصفها أدوات رئيسية لتعزيز الحوار الحضاري والتواصل الإنساني))، مضيفاً: ((إن العلاقات الثقافية مع الصين تشكل امتداداً حيوياً لاستراتيجية الدولة، التي تقوم على توطيد جسور التفاهم مع الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح)).

حضارة

من جانبها، قالت السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: ((الخط الصيني هو جوهرة حضارة، عمرها خمسة آلاف سنة. باستخدام الحبر والفرشاة وسيطاً يدمج هذا الفن بين الفلسفة الصينية والجماليات والروح الإنسانية، حيث يحمل كل خط أفقي وعمودي ثقل التاريخ، وترسم كل حركة مائلة أو منحنية نبض العصر.

أما الإمارات، هذه الأرض التي تزاوج بين الأصالة والحداثة، فهي تشتهر أيضاً بفن الخط العربي المتفرد. تلك الخطوط المتدفقة بانسيابية ليست مجرد نقل للحروف، بل هي تكثيف للإيمان والحكمة)).

ويشهد الملتقى الإماراتي - الصيني سلسلة من الفعاليات، التي تعكس عمق التعاون الثقافي بين البلدين، وتشمل معارض فنية، ورش عمل، وندوات ثقافية، تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والفني، وتقديم فرص للمشاركين لاستكشاف جماليات الخط العربي وفن الزخرفة.

يذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تشكل اليوم نموذجاً للتعاون متعدد الأوجه، حيث شهدت منذ تأسيسها قبل أربعة عقود تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الثقافية والفنية. وقد حرص الجانبان على ترسيخ هذا التعاون، من خلال اتفاقيات ومبادرات مشتركة تعكس التوجه نحو شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على الاحترام المتبادل، والانفتاح الحضاري.

تبادل

وفي السنوات الأخيرة برز التبادل الثقافي كونه أحد أبرز روافد التقارب بين البلدين، من خلال تنظيم معارض فنية، ومهرجانات أدبية، وفعاليات تراثية، تسهم في تعزيز التواصل الإنساني، وتقديم نماذج ملهمة للتلاقي بين الحضارات.

وتحتل الفنون الإنسانية، مثل الخط العربي والصيني، مكانة خاصة في هذا المسار، نظراً لما تحمله من رمزية تاريخية، وروح مشتركة تعبر عن عمق التجربة الإنسانية. ويأتي هذا الحراك الثقافي في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز الدبلوماسية الثقافية أداة للتأثير الإيجابي، وبناء جسور التواصل مع الشعوب، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والانفتاح.