انفتاح روسي على السلام وضغط أوكراني لعقوبات على موسكو

MENAFN - Al-Bayan) أظهر الروس انفتاحاً على تحقيق السلام في أوكرانيا، مشددين في الوقت نفسه أن الأمر لن يتحقق بالسرعة التي تطلبها واشنطن، فيما شددت كييف على أنها ستقترح على شركائها الدوليين، فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على السلام في أوكرانيا، مضيفاً أن هناك جهوداً مكثفة جارية مع الولايات المتحدة، لكن الصراع معقد لدرجة يصعب معها إحراز التقدم بالسرعة التي تريدها واشنطن.

وأضاف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين: ((لا يزال الرئيس منفتحاً على السبل السياسية والدبلوماسية لحل هذا الصراع))، مشيراً إلى أن أهداف روسيا يجب أن تتحقق، وأن موسكو تفضل تحقيق تلك الأهداف سلمياً.

ولفت إلى أن بوتين عبّر عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا، لكن كييف لم ترد على ذلك حتى الآن، مضيفاً: ((للأسف، لم نسمع أي تصريحات من كييف في هذا السياق.

لذلك، لا نعرف ما إذا كانت كييف مستعدة أم لا.. ندرك أن واشنطن مستعدة لتحقيق نجاح سريع في هذه العملية.. لكن الأسباب الجذرية لصراع أوكرانيا معقدة للغاية، بحيث لا يمكن حلها في يوم واحد)).

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا شنت موجة من الهجمات على أوكرانيا، باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية الليلة قبل الماضية.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام، إن الطائرات المسيرة الروسية، حلقت فوق أوكرانيا طوال الصباح.. وأصبح هذا حدثاً يومياً. وأضاف أنه تم نشر ما مجموعه 375 طائرة مسيرة قتالية منذ بداية الأسبوع.

كما أكد زيلينسكي على ضرورة زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وخاصة في شكل أنظمة دفاع جوي إضافية، للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة المستمرة.

كما كشف زيلينسكي، عن أن بلاده ستقترح على شركائها الدوليين فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأضاف: ((نحن نحدد بدقة نقاط الضغط على روسيا، التي ستدفع موسكو بشكل أكثر فعالية نحو الدبلوماسية)).

مشيراً إلى أن أوكرانيا ترتب لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، بشأن خطوات العقوبات الجديدة. ودعا زيلينسكي مجدداً إلى وقف إطلاق نار غير مشروط وكامل، وليس فقط الهدنة المصغرة التي حددتها روسيا.

على الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن أوكرانيا منفتحة على محادثات سلام بأي صيغة ممكنة، بمجرد أن تتأكد كييف من أن موسكو على استعداد فعلاً للمضي قدماً في مسار السلام الصعب.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإستوني، كريستن ميشال، إن بلاده مستعدة للمساهمة بقوات في مهمة حفظ سلام أوروبية محتملة في أوكرانيا. وأفاد البيان، الذي أصدرته المستشارية في تالين، بأن إستونيا العضو بالاتحاد الأوروبي والناتو، مستعدة لإرسال قوة برية، يصل قوامها إلى سرية، إلى جانب مدربين وموظفين ضباط.

وصرح ميشال: ((أمن أوكرانيا هو أمن أوروبا.. أوكرانيا المستقلة ذات السيادة التي تنتمي للعائلة الأوروبية، هي أفضل ضمان استراتيجي ضد إمبريالية موسكو لنا جميعاً..

ويجب أن نظهر أن بإمكاننا ترجمة الأفكار الجيدة إلى أفعال)). ميدانياً، قال قائد الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، إن القوات الروسية زادت بشكل كبير من كثافة أنشطتها القتالية في شرقي أوكرانيا.

وكتب سيرسكي على تلغرام: ((رغم التصريحات الصاخبة عن الاستعداد لوقف إطلاق النار خلال العطلات في مايو، زادت القوات الروسية بشكل كبير من كثافة العمليات القتالية، وركزت جهودها باتجاه بوكروفسك)).

وأفاد مسؤولون في أوكرانيا، بأن أسراباً من الطائرات المسيرة أطلقتها روسيا، هاجمت مدينتي خاركيف ودنيبرو، ما أسفر عن سقوط قتيل و50 مصاباً على الأقل. وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم المنطقة، إن الهجوم على المدينة، تسبب في إصابة 47 على الأقل، من بينهم طفلان وامرأة حامل. وفي دنيبرو في جنوبي أوكرانيا، قال سيرجي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، إن طائرات مسيرة تسببت في مقتل رجل.

كما أسفر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، أمس، عن اندلاع حريق في موقع صناعي بمدينة موروم الروسية، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي موسكو. وذكرت قناة أسترا الإخبارية الروسية، نقلاً عن سكان محليين، أن الهدف كان مصنعاً لإنتاج أجهزة الإشعال.

وقال حاكم منطقة فلاديمير، ألكسندر أفدييف، إن الحريق اندلع في مستودع فقط، مشيراً إلى أن الحريق، الذي تم إخماده، نجم عن سقوط طائرات مسيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة قبل الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبريانسك.