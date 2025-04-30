عملية عسكرية أمريكية وبريطانية مشتركة ضد الحوثيين في اليمن

MENAFN - Al-Bayan) قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت عملية عسكرية مشتركة في اليمن ضد هدف عسكري لميليشيا الحوثي مسؤول عن تصنيع طائرات مسيرة كتلك المستخدمة في مهاجمة السفن.

ونظراً لاستخدام الحوثيين التضاريس الجبلية المعقدة في إخفاء الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ وإقامة مراكز لتجميع الطائرات المسيرة وتجهيزها قبل إطلاقها في تلك المناطق، جاءت المشاركة البريطانية والأمريكية في تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على هذه المواقع.

وتتوقع مصادر عسكرية حكومية أن تستمر هذه المشاركة ما دام أن الحوثيين مستمرون في إطلاق المسيرات والصواريخ، وإن قلت بشكل لافت مثل هذه العمليات.

وذكر البيان البريطاني أن تحليلاً استخباراتياً حدد مجموعة من المباني على بُعد حوالي 24 كيلومتراً جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، استخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن، ولم يذكر البيان تفاصيل عن أي خسائر بشرية.

وأضاف البيان البريطاني أن الضربة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود أي مدنيين في المنطقة، مضيفاً أن الطائرات عادت بسلام. ولم يصدر تعليق من الجيش الأمريكي حتى إعداد الخبر.

وقال الجيش الأمريكي قبل أيام إنه ضرب أكثر من 800 هدف منذ منتصف مارس، موضحاً أنه قتل عدداً كبيراً من مقاتلي وقيادات ميليشيا الحوثي، ودمر منشآت للجماعة المسلحة.

ولاحقت المقاتلات الأمريكية مراكز تركيب وتجهيز المسيرات في المناطق الجبلية المعزولة في أرياف محافظة صنعاء وصعدة بعد أن قامت الجماعة بنقل هذه المراكز إلى مواقع جديدة غير التي كانت قائمة في العاصمة ومحافظة صعدة.

ومنذ استئناف الولايات المتحدة ضرباتها التي تستهدف قدرات الحوثيين منذ منتصف مارس الماضي، وبالذات مخازن الصواريخ ومراكز تركيب وتجهيز المسيرات الانتحارية في صنعاء ومحيطها وفي ضواحي مدينة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين، تم نقل هذه المراكز إلى مناطق جديدة، منها في منطقة خولان الجبلية والتابعة لمحافظة صنعاء، والتي تقع على حدود محافظات ذمار ومأرب والبيضاء.

ولأن الضربات الأمريكية كانت أكثر دقة في استهداف تلك المراكز ومواقع إطلاقها، فقد قامت ميليشيا الحوثي بنقل مراكز أنشطتها العسكرية إلى مواقع أخرى وغير معروفة في أرياف صنعاء.

كما نقلت مراكز إطلاق الصواريخ والمسيرات إلى مواقع جديدة في محافظة الجوف التي تقل الكثافة السكانية فيها بشكل كبير، ولهذا تركزت الضربات الأمريكية بشكل مكثف ومتواصل على عدد من المناطق فيها.

واستهدفت سلسلة الغارات المتعددة مواقع أخرى في مديريتي بني مطر وهمدان في ضواحي صنعاء، وهي مراكز معروفة لتخزين الأسلحة، كما استهدفت محيط منطقة جهاز الأمن والمخابرات في منطقة صرف التابعة لمديرية بني حشيش، وطالت ست غارات مديرية برط العنان في محافظة الجوف، بينما نفذت أربع غارات أخرى في مديرية سحار في محافظة صعدة.

ونتيجة لخسائر الحوثيين، نفذت الميليشيا حملة اعتقالات طالت العشرات من السكان بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتزويدها بمعلومات عن مخابئ قادة الحوثيين، ومواقع تركيب الطائرات المسيرة، وشملت هذه الحملة أفراداً من مؤسسات مدنية.