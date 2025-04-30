جمعية الصحفيين تستقبل وفد اتحاد الإعلام السياحي

MENAFN - Al-Bayan) زار وفد من الاتحاد العربي للإعلام السياحي مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي لتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية. وكان في استقبال الوفد فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية ، ومحمد سعيد الطنيجي نائب رئيس الجمعية وحسن عمران الشامسي أمين الصندوق ومحمد سالم العلي مدير المشاريع بالجمعية وعدد من الإعلاميين.

وضم وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي كلاً من الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والكاتب الصحفي مصطفى عبدالمنعم، مؤسس الاتحاد، وخالد آل دغيم، رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، وحسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية، وزيد السربل، ممثل الاتحاد في دولة الكويت.

وقدمت فضيلة المعيني عرضاً شاملاً عن تاريخ الجمعية الصحفيين الإماراتية، وتحدثت عن أبرز محطاتها وتاريخ تأسيسها ورموزها الذين أسهموا في نهضة الصحافة الإماراتية والعربية. وأقامت الجمعية حفلاً تكريمياً على شرف الوفد الزائر.