جمعية الصحفيين تستقبل وفد اتحاد الإعلام السياحي

جمعية الصحفيين تستقبل وفد اتحاد الإعلام السياحي
وضم وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي كلاً من الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والكاتب الصحفي مصطفى عبدالمنعم، مؤسس الاتحاد، وخالد آل دغيم، رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، وحسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية، وزيد السربل، ممثل الاتحاد في دولة الكويت.
وقدمت فضيلة المعيني عرضاً شاملاً عن تاريخ الجمعية الصحفيين الإماراتية، وتحدثت عن أبرز محطاتها وتاريخ تأسيسها ورموزها الذين أسهموا في نهضة الصحافة الإماراتية والعربية. وأقامت الجمعية حفلاً تكريمياً على شرف الوفد الزائر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية