"إسعاف دبي" تستعرض في "ديهاد" قدرات "الهدير"

MENAFN - Al-Bayan) تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الدورة الـ 21 لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ((ديهاد 2025)).

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن ((ديهاد)) منصة تتضافر الجهود من خلالها لتحقيق تعاون مثمر على صعيد الشأن الإنساني لتقديم الأفضل في مجال الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء العالم، وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل إنساني شامل.

وأضاف: نسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي لدعم توجهات الحكومة في أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في الجاهزية والاستعداد المتكامل كمنظومة متكاملة تقودها رؤية شاملة وواضحة تلبي طموح الإمارة لتكون المدينة الأكثر أماناً واستعداداً للمستقبل.

وعن مشاركة إسعاف دبي في المعرض، أوضح جلفار أن ((الهدير))، هي المركبة الميدانية المتخصصة الأحدث ضمن أسطول المؤسسة.

والتي صممت خصيصاً لدعم عمليات الإسعاف الطارئ في الظروف الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة، حيث تعتبر حلاً ميدانياً متكاملاً لدعم الاستجابة خلال الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، وضمان الوصول الآمن والفعال إلى المناطق المتضررة، وتتميز الهدير بالجاهزية التامة لمعايشة البيئة الصعبة.

حيث إنها مزودة بزوارق مطاطية خفيفة مع محركات كهربائية تمكن الطاقم من الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه نتيجة تزويدها بنظام خوض في المياه يسمح لها بالتحرك داخل تجمعات المياه والوصول إلى المرضى والمصابين في تلك المناطق.

أما عن قدرات الهدير فأكد جلفار أنها تعتبر وحدة دعم متكاملة متنقلة تحتوي على معدات طبية طارئة تشمل الأدوات الأساسية للتعامل مع الحالات الحرجة ومخزوناً من المستهلكات الطبية ((مثل المحاليل، والضمادات وغيرها)) لتزويد مركبات الإسعاف الأخرى مباشرةً في موقع الحدث.

كما أن المركبة مزودة بأنظمة إضاءة ميدانية قوية تتيح تلبية حالات الطوارئ ليلاً وفي ظروف الرؤية المنخفضة، كما أنها تحتوي على (نظام سحب) بقدرة عالية يمكن استخدامه لسحب مركبات عالقة أو إزالة عوائق من الطريق. وتتسع المركبة لفريق مكون من 4 كوادر مما يدعم تنفيذ المهام الصعبة بشكل منسق.