القمة الشرطية العالمية تبحث في دبي التحدّيات الطارئة وتطوير تقنيات إنفاذ القانون

MENAFN - Al-Bayan) تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم شرطة دبي من 13 إلى 15 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، بحضور قادة أبرز قوات الشرطة ورجال إنفاذ القانون في العالم، وأكثر من 150 خبيراً ومتحدثاً عالمياً بارزاً يُمثلون أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانة القمة منصة رائدة للتعاون وتبادل المعارف ومشاركة الرؤى حول كيفية التعامل مع التحديات الطارئة.

وسبل تطوير تقنيات إنفاذ القانون وتعزيز السلامة المجتمعية، وخاصة مع توجه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نحو اعتماد التقنيات المتطورة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي والناقل الرسمي لوفود القمة، وتأكيداً على التزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، تواصل طيران الإمارات، الناقلة الجوية الرائدة في دولة الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع القمة الشرطية العالمية هذا العام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نفخر بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع شرطة دبي، بما يعزز مكانة دبي على خارطة العالم واحدة من أكثر المدن أمناً واستقطاباً للسياحة والأعمال. وأضاف سموه: ينسجم دعمنا للقمة الشرطية العالمية مع رؤيتنا الاستراتيجية.

ولا سيما في مجالات أمن الطيران وحماية الأصول الحيوية مثل المطارات والطائرات والمسافرين، إذ تمثل هذه القمة منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات موحدة ترتقي بمستويات أمن الطيران عالمياً، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الإمارات المستمر بالمساهمة الفاعلة في ترسيخ معايير الأمن والسلامة على مستوى القطاع ككل.

استشراف المستقبل

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: تعكس القمة الشرطية العالمية مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في السلامة والأمن، ويأتي تنظيم هذه القمة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الشرطي والأمني الدولي، واستباق التحديات الأمنية المتصاعدة والمتغيرة عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة.

وأضاف معاليه: إن القمة التي تنعقد سنوياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تُسهم في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، وتمنح الجهات الشرطية فرصة المشاركة في الكشف عن أحدث الأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجرامية حول العالم وكيفية كشفها والحد منها، بما يُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، وتعزز استقرار المجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

يشارك في فعاليات القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء العالميين الذين يناقشون مستقبل العمل الشرطي المبتكر والشامل والذكي، بمن فيهم جيل ميشود، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، الذي سيلقي كلمة رئيسة بعنوان ((صياغة مستقبل الأمن المجتمعي وتعزيز الشراكات بين المجتمع والشرطة)).

كما سيناقش كل من إيراكلي بيريدز من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومايكل ليفاين دور التكنولوجيا في مستقبل العمل الشرطي، وسوف يشارك في القمة ناشطون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بمن فيهم تيريزا فلوريس، ومتخصصون في الأمن السيبراني، بمن فيهم د. كاريس سافيديس، كما تناقش جيمينا فيفيروس الأخلاقيات المهنية، وسوف تخصص القمة مجموعة من الجلسات حول حقوق الأطفال وحمايتهم.

وخلق عالم رقمي آمن خالٍ من الاعتداء على الأطفال، ومكافحة إساءتهم واستغلالهم، والتي سوف يتحدث فيها كل من مريم العبيد، المستشارة في المجلس التنفيذي في دبي، وبراجاثي تومالا، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، ود. إيلودي ترانشيز، المحاضرة الأولى في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

ويبحث القادة المشاركون في القمة التحديات التي تواجه العاملين في أجهزة ووكالات إنفاذ القانون في العالم، وسوف يطرحون ويناقشون الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر.

وذلك من خلال 4 مسارات متخصصة تغطي 12 موضوعاً رئيساً، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجريمة المنظمة، وشرطة بلا حدود، وما بعد التحول الرقمي، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، والأمن والاحتيال السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومنع الجريمة والشرطة المجتمعية، وأمن وسلامة الطرق، وإنفاذ القانون وبناء القدرات لدى الشباب.

وتحظى القمة الشرطية العالمية 2025 بدعم من منظمات دولية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والجمعية الدولية لقادة الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، وجهاز الشرطة الخليجية، وغيرها من المنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين والرعاة، الذين يعكسون التزاماً واضحاً بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون، واستدامة أمن المجتمعات.

معرض دولي

وتواصل القمة الشرطية العالمية ترسيخ مكانتها منصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يُقام على هامشها وبالتزامن معها معرض دولي بمشاركة 200 شركة عارضة، يستعرضون أحدث التقنيات والبرامج الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال الحلول الأمنية والمركبات المدرّعة.

وتقنيات السلامة البحرية وأنظمة المراقبة والتعرف إلى هوية الأشخاص؛ وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية حرص القمة على تعزيز جسور التعاون بين رواد الصناعة والخبراء في مجال إنفاذ القانون الداعمين لعمليات مكافحة الجريمة والتزامها بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنية.

أحمد بن سعيد:

القمة تعزز التعاون الدولي لتطوير سياسات موحدة ترتقي بأمن الطيران عالمياً

عبدالله المري:

استباق التحديات الأمنية عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعّالة

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12 موضوعاً رئيساً تتصدرها مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة والتحول الرقمي