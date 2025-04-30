ريم الهاشمي تبرز رؤية الإمارات للتعاون العالمي

MENAFN - Al-Bayan) ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الدولة خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، الذي عقد يومي 28 و29 أبريل في مدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل.

وضم وفد الدولة سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الدولة في مجموعة بريكس، إلى جانب صالح السويدي سفير الدولة لدى البرازيل.وتعد هذه المشاركة الثالثة للدولة في هذه الاجتماعات منذ انضمامها كعضو كامل إلى المجموعة العام الماضي.

حضور

وجمع الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء العشرة لمناقشة سبل تعزيز السلام، وتحديث آليات العمل المتعدد الأطراف، وتعزيز المرونة الاقتصادية الجماعية.

وفي كلمتها، أكدت معالي الهاشمي على أهمية التعاون الاستراتيجي في عالم يشهد تحولات متسارعة، قائلةً ((إن دولة الإمارات تعتبر مجموعة بريكس منتدى فريداً يجمع رؤى متنوعة، ويعزز بناء التوافق، ويُمكّن من تقديم استجابات للتحديات المشتركة.

وهذه القوة يجب أن تُستثمر بغاية استراتيجية)). وأضافت معاليها أن ((السلام المستدام لا يتحقق بالعزلة، بل عبر الحوار الشامل، والتعاون الاقتصادي، والشراكات الإقليمية))، ما يعكس التزام دولة الإمارات طويل الأمد بالدبلوماسية البناءة.

كما أشادت بأهمية تحديث المؤسسات متعددة الأطراف لتكون أكثر شمولاً وفعالية، ولتعكس بشكل أفضل الواقع العالمي المعاصر، وأكدت على أهمية تمكين الاقتصادات الناشئة والشباب للعب دور محوري في صياغة القرارات الدولية.

جهود

وسلطت معالي الهاشمي الضوء على جهود دولة الإمارات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية عبر اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تجسّد رؤية دولة الإمارات في بناء شراكات قائمة على المرونة والفرص والازدهار المشترك.

وعلى هامش الاجتماع، عقدت معالي ريم الهاشمي اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول ((بريكس))، بحثت خلالها سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والعمل المشترك.

وتؤكد مشاركة دولة الإمارات النشطة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس دورها المتنامي في صياغة حلول جماعية لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة، وبناء بيئة دولية أكثر شمولاً وتوازناً واستدامة.