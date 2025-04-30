ترشيح تن هاغ وتشافي لخلافة ألونسو في تدريب ليفركوزن

ترشيح تن هاغ وتشافي لخلافة ألونسو في تدريب ليفركوزن
خبرني - أفادت عدة تقارير إعلامية بأن نادي باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، مهتم بتعيين الهولندي إريك تن هاغ أو الإسباني تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق خلفا لتشابي ألونسو.
ويبدو أن تن هاغ، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو المرشح الأبرز لقيادة ليفركوزن، رغم إقالته من الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" في أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأربعاء.
ومع ذلك، ذكرت شبكة "سكاي"، أن ليفركوزن لم يجر محادثات جادة مع المدرب الهولندي البالغ من العمر 55 عاما.
في المقابل، تكهنت تقارير أخرى باهتمام ليفركوزن بمدرب برشلونة الإسباني السابق تشافي، الذي لا يتولى حاليا قيادة أي فريق، مثلما هو الحال بالنسبة لتن هاغ.
وتجنب ألونسو، الذي يمتد عقده مع ليفركوزن حتى يونيو 2026، تقديم التزام واضح تجاه بطل ألمانيا الحالي.
وتكهنت وسائل الإعلام بوجود اتفاق داخلي بين ألونسو وليفركوزن يسمح للمدرب الإسباني بالانتقال إلى ناد سبق له اللعب معه، مثل ريال مدريد، قبل نهاية عقده الحالي مع الفريق الألماني.
يذكر أن ألونسو دائما ما يشار إليه بأنه سيكون خليفة محتملا للإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد.
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