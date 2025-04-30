ترشيح تن هاغ وتشافي لخلافة ألونسو في تدريب ليفركوزن

خبرني - أفادت عدة تقارير إعلامية بأن نادي باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، مهتم بتعيين الهولندي إريك تن هاغ أو الإسباني تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق خلفا لتشابي ألونسو.

ويبدو أن تن هاغ، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو المرشح الأبرز لقيادة ليفركوزن، رغم إقالته من الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" في أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأربعاء.

ومع ذلك، ذكرت شبكة "سكاي"، أن ليفركوزن لم يجر محادثات جادة مع المدرب الهولندي البالغ من العمر 55 عاما.

في المقابل، تكهنت تقارير أخرى باهتمام ليفركوزن بمدرب برشلونة الإسباني السابق تشافي، الذي لا يتولى حاليا قيادة أي فريق، مثلما هو الحال بالنسبة لتن هاغ.

وتجنب ألونسو، الذي يمتد عقده مع ليفركوزن حتى يونيو 2026، تقديم التزام واضح تجاه بطل ألمانيا الحالي.

وتكهنت وسائل الإعلام بوجود اتفاق داخلي بين ألونسو وليفركوزن يسمح للمدرب الإسباني بالانتقال إلى ناد سبق له اللعب معه، مثل ريال مدريد، قبل نهاية عقده الحالي مع الفريق الألماني.

يذكر أن ألونسو دائما ما يشار إليه بأنه سيكون خليفة محتملا للإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد.