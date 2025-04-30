كواليس قرار رفض عموتة تدريب منتخب العراق

خبرني - وضع المدرب المغربي الحسين عموتة (54 عاماً) حداً للشائعات، حين قرر عدم مغادرة نادي الجزيرة الإماراتي، رغم العرض المغري من الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل تولي تدريب أسود الرافدين خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك عام 2026، إذ إن قرار الرفض تحكمت فيه عوامل إنسانية وعاطفية أكثر من الجوانب المالية أو التقنية.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الأربعاء، من مصدر مسؤول بنادي الجزيرة الإماراتي، والذي رفض ذكر اسمه، فإن قرار المدرب المغربي برفض عرض تدريب العراق، رغم السماح له بذلك، لم يكن مرتبطاً بعامل مهني أو احترافي أو حتى مالي، بدليل أن الاتحاد العراقي كان مستعداً لإغرائه براتب خيالي، بل اتخذه بناء على معطيات وجدانية لها علاقة بمنتخب الأردن، الذي ترك بصمته معه في بطولة كأس أمم آسيا العام الماضي.

وأضاف المصدر أن المدرب المغربي رفض عرض تدريب العراق، بصرف النظر عن علاقته الجيدة برئيس الاتحاد المحلي، لعدة اعتبارات، أولها أنه لا يريد أن يواجه يوماً لاعبي منتخب النشامى الذين تربطهم به علاقات استثنائية وتواصلهم معه باستمرار، فيما يرجع السبب الثاني إلى وجود مواطنه جمال السلامي، أحد أقرب المدربين المغاربة منه، على رأس الجهاز الفني لمنتخب الأردن.

أما العامل الثالث، فيعود أساساً إلى التقدير الذي يكنه للجماهير الأردنية وأيضاً وفائه لمنتخب الأردن ومسؤولي الاتحاد الأردني، وهي عوامل كانت كافية لإغلاق الباب نهائياً أمام عرض تدريب منتخب أسود الرافدين في هذه الفترة بالذات. وتابع المصدر قائلا: "لا يريد عموتة أن يصطدم بلاعبي الأردن ومواطنه جمال السلامي في التصفيات الآسيوية، وأكثر من ذلك يعمل على إجهاض حلمهم ببلوغ المونديال الذي أصبح قريباً من منتخب النشامى أكثر من العراق".

وبحسب معطيات "العربي الجديد"، فإن الاتحاد العراقي جهز عرضاً مالياً ضخماً للمدرب المغربي عموتة وجهازه الفني، ومنحت له صلاحيات واسعة، كما استخدمت قنوات تلفزيونية رسمية ومنابر إعلامية متعددة، وأيضاً تدخلات لشخصيات نافذة في الإمارات، بغرض إقناعه، لكن القرار النهائي إلى حدود اللحظة كان الرفض، عبر تمسكه بخيار البقاء برفقة الجزيرة الإماراتي.