احذروا.. نشاط بدني شائع الانتشار قد يتسبب في تلف الرئتين

خبرني - شهدت السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لنشاط بدني شائع داخل المدن الكبرى، جذب اهتمام فئات متنوعة من الناس، خاصة في ظل توفر مرافق متخصصة تتيح ممارسته في بيئة آمنة ومراقبة.

ويتميز تمرين "التسلّق الصخري" بتزايد شعبيته بين الشباب والرياضيين، كما أصبح جزءا من نمط الحياة الصحية في العديد من المجتمعات الحضرية.

لكن دراسة حديثة حذّرت من أن هذا النشاط قد ينطوي على مخاطر صحية خفية، بعدما اكتشف باحثون نمساويون أن البيئة التي يُمارس فيها قد تحتوي على ملوثات كيميائية ضارة ناتجة عن الأحذية الخاصة المستخدمة فيه، ما قد يؤدي إلى مشاكل تنفسية خطيرة.

وكشف فريق البحث في جامعة فيينا أن أحذية التسلق المستخدمة في الصالات الرياضية المغلقة تطلق أبخرة كيميائية خطرة في الهواء، تحتوي على مركّبات سامة ترتبط بأمراض تنفسية مزمنة وتلف في الأعضاء، بل وبعض أنواع السرطان.

وفي الدراسة، اعتمد الباحثون على جهاز يحاكي الرئتين لقياس مستويات التلوث داخل 9 صالات تسلق في كل من النمسا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا. وجاءت النتائج صادمة: تركيز الأبخرة السامة في الهواء يضاهي تلك المسجلة على الطرق المزدحمة في بعض المدن الكبرى في الصين، ما يجعلها من بين الأعلى عالميا.

وأرجع الباحثون الخطر إلى النعال المطاطية لأحذية التسلق، والتي تحتوي على مواد مشابهة لتلك المستخدمة في صناعة إطارات السيارات، مثل مركب 6PPD-quinone، المعروف بتسببه في التهابات رئوية وتلف واسع في الأعضاء الحيوية، بحسب تجارب سابقة على الحيوانات. كما تم رصد مادة البنزوثيازول، التي ارتبطت بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان المثانة بين العمال الصناعيين.

وقال البروفيسور ثيلو هوفمان، المشارك في إعداد الدراسة: "المواد التي رصدناها لا مكان لها في الهواء الذي نتنفسه. من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتقليل التعرض، لا سيما لدى الفئات الحساسة مثل الأطفال".

ومن جانبها، أوضحت عالمة البيئة، أنيا شيرمان، أن البقع السوداء التي يلاحظها المتسلقون على الجدران الداخلية للتسلق، ما هي إلا بقايا مطاطية تُفرك وتنتشر في الهواء أثناء الاستخدام، ما يزيد من احتمالات الاستنشاق.

وأوصى الفريق بتحسين تهوية صالات التسلق، والابتعاد عن استخدام هذه الأحذية خلال أوقات الذروة، إلى أن يتم تطوير مواد بديلة أكثر أمانا لصحة المتسلقين.

نشرت الدراسة في مجلة Environmental Science and Technology Air.