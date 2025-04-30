الكويت تحصل على صفقة صواريخ باتريوت أمريكية

خبرني - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات وخدمات دعم لأنظمة صواريخ باتريوت للكويت، مقابل 425 مليون دولار.

ووفقاً لوزارة الدفاع "البنتاغون"، فإن المتعاقد الرئيسي لتوفير المعدات والخدمات هو شركة (آر.تي.إكس كورب).

وفي الأسبوع الأول من أبريل (نيسان)، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل صواريخ "باتريوت" لصالح دولة الكويت، بقيمة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن شركة "آر. تي. أكس كوربوريشن" ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة تندرج ضمن جهود دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يُعد عنصراً مهماً في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن صواريخ "باتريوت باك-3" ستُعزز قدرة الكويت على التصدي للتهديدات الأمنية الراهنة والمستقبلية، إضافة إلى حماية بنيتها التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

وبحسب تقارير سابقة، فقد بلغت قيمة عقود شراء وتحديث صواريخ "باتريوت" الموقعة مع الكويت، منذ مايو (آيار) 2020، أكثر من 1.4 مليار دولار، وشملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، إلى جانب عقود للصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".