جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة شمال الضفة

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جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة شمال الضفة
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا بالضفة الغربية. وأعلن أنه أغلق قرية بيتا ويبحث عن المنفذ.
خبرني - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا بالضفة الغربية. وأعلن أنه أغلق قرية بيتا ويبحث عن المنفذ.
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