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جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة شمال الضفة

جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة شمال الضفة

2025-04-30 07:19:40
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا بالضفة الغربية. وأعلن أنه أغلق قرية بيتا ويبحث عن المنفذ.

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