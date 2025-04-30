السفير الصيني بعمان: قصتي مع الصين ليست مجرد مسابقة بل جسر يربط الشعبين الأردني والصيني

خبرني - نظم المركز الثقافي الصيني في عمّان حفل توزيع الجوائز لمسابقة الفيديو القصيرة تحت عنوان "قصتي مع الصين".

وحضر الحفل الذي أقيم بمقر المركز في عمان الثلاثاء؛ السفير الصيني في الأردن، تشن تشوان دونغ، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ورئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية، جمال الضمور، والمستشارة الثقافية في السفارة الصينية لدى الأردن، ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمّان، شي وي، إلى جانب قرابة 300 مدعو ووسائل إعلام.

المركز الثقافي قال في بيان صحفي إن المسابقة، حظيت باهتمام واسع ومشاركة فاعلة من الشباب الأردني.

وقام المشاركون بتوثيق قصصهم مع الصين بعدساتهم، وسردوا من خلال وجهات نظرهم الشخصية عن الصين.

وتنوعت مواضيع الأعمال المقدمة وكانت تركز على صداقة شعبي الأردن والصين.

السفير الصيني تشن تشوان دونغ قال:" (قصتي مع الصين) ليست مجرد مسابقة، بل هي جسر يربط بين قلوب شعبي الصين والأردن. في هذه الفيديوهات القصيرة، رأينا أصدقاءنا الأردنيين يروون بحب وإخلاص لحظاتهم الجميلة مع الصين من خلال رؤى فريدة ومميزة."

أما المستشارة الثقافية ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمّان، شي وي، فقد أشارت إلى أن الفيديوهات القصيرة تمثل وسيلة شبابية مؤثرة في التوثيق، تتيح عرض سحر الثقافة بطريقة مباشرة وفعّالة، وتسهم في سرد قصة الصين بشكل جميل.

وشارك بالفعالية المدون الصيني المشهور في مجال السياحة وصناعة الفيديوهات القصيرة، تشانغ ياويانغ وزوجته، اللذان يتابعهم عشرات الملايين حيث لبّيا دعوة خاصة للمشاركة في الحفل.

وتبادل ياويانغ وزوجته مع الجمهور الأردني تجاربهما في السفر حول العالم وخبراتهما في تصوير الفيديوهات القصيرة.

وشجعا الشباب على استخدام الكاميرا لتوثيق قصصهم الرائعة مع الصين والتعبير عن التفاعل الثقافي بأسلوب إبداعي.

كما تخلل الحفل عرض مسرحي بعنوان "هاي هاي، شانغهاي"، من إنتاج المركز الثقافي الصيني في عمان، يروي بأسلوب مرح وممتع تجربة سائح أردني أثناء زيارته الصين.

يشار إلى أن هذه المسابقة إحدى الفعاليات الرئيسية في "شهر الترويج السياحي" الذي أطلقه المركز الثقافي الصيني في عمّان، والتي تركز على دمج الثقافة والسياحة في إطار واحد.