السفير الصيني بعمان: قصتي مع الصين ليست مجرد مسابقة بل جسر يربط الشعبين الأردني والصيني

السفير الصيني بعمان: قصتي مع الصين ليست مجرد مسابقة بل جسر يربط الشعبين الأردني والصيني
خبرني - نظم المركز الثقافي الصيني في عمّان حفل توزيع الجوائز لمسابقة الفيديو القصيرة تحت عنوان "قصتي مع الصين".
وحضر الحفل الذي أقيم بمقر المركز في عمان الثلاثاء؛ السفير الصيني في الأردن، تشن تشوان دونغ، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ورئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية، جمال الضمور، والمستشارة الثقافية في السفارة الصينية لدى الأردن، ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمّان، شي وي، إلى جانب قرابة 300 مدعو ووسائل إعلام.
المركز الثقافي قال في بيان صحفي إن المسابقة، حظيت باهتمام واسع ومشاركة فاعلة من الشباب الأردني.
وقام المشاركون بتوثيق قصصهم مع الصين بعدساتهم، وسردوا من خلال وجهات نظرهم الشخصية عن الصين.
وتنوعت مواضيع الأعمال المقدمة وكانت تركز على صداقة شعبي الأردن والصين.
السفير الصيني تشن تشوان دونغ قال:" (قصتي مع الصين) ليست مجرد مسابقة، بل هي جسر يربط بين قلوب شعبي الصين والأردن. في هذه الفيديوهات القصيرة، رأينا أصدقاءنا الأردنيين يروون بحب وإخلاص لحظاتهم الجميلة مع الصين من خلال رؤى فريدة ومميزة."
أما المستشارة الثقافية ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمّان، شي وي، فقد أشارت إلى أن الفيديوهات القصيرة تمثل وسيلة شبابية مؤثرة في التوثيق، تتيح عرض سحر الثقافة بطريقة مباشرة وفعّالة، وتسهم في سرد قصة الصين بشكل جميل.
وشارك بالفعالية المدون الصيني المشهور في مجال السياحة وصناعة الفيديوهات القصيرة، تشانغ ياويانغ وزوجته، اللذان يتابعهم عشرات الملايين حيث لبّيا دعوة خاصة للمشاركة في الحفل.
وتبادل ياويانغ وزوجته مع الجمهور الأردني تجاربهما في السفر حول العالم وخبراتهما في تصوير الفيديوهات القصيرة.
وشجعا الشباب على استخدام الكاميرا لتوثيق قصصهم الرائعة مع الصين والتعبير عن التفاعل الثقافي بأسلوب إبداعي.
كما تخلل الحفل عرض مسرحي بعنوان "هاي هاي، شانغهاي"، من إنتاج المركز الثقافي الصيني في عمان، يروي بأسلوب مرح وممتع تجربة سائح أردني أثناء زيارته الصين.
يشار إلى أن هذه المسابقة إحدى الفعاليات الرئيسية في "شهر الترويج السياحي" الذي أطلقه المركز الثقافي الصيني في عمّان، والتي تركز على دمج الثقافة والسياحة في إطار واحد.
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