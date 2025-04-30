عمالقة التكنولوجيا يخسرون الرهان.. كلمات ود ومجاملات لم تغير ترامب

خبرني - رغم ترحيبها بعودته للسلطة، الا أن شركات التكنولوجيا العملاقة في أمريكا لم تجن أي مكاسب تذكر في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في الأسابيع التي تلت إعادة انتخاب دونالد ترامب، سارع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في أمريكا إلى كسب وده، من خلال تهنئته علنًا وحضور حفل تنصيبه. وأثنى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على الإدارة الجديدة قائلاً إنه من الجيد أن تكون هناك إدارة "فخورة" بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست جاءت هذه المجاملات رغم عداء ترامب السابق للقطاع، إذ وصف شركة ميتا خلال حملته بأنها "عدو الشعب"، واتهم كثير من أنصاره من حركة "ماجا" شركات التكنولوجيا بقمع الآراء اليمينية. حتى حلفاؤه من وادي السيليكون، مثل إيلون ماسك، ينتمون إلى تيار يشكك في نوايا الشركات الكبرى.

ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر على تولي ترامب الحكم، لم تجنِ هذه الشركات أي مكاسب تُذكر. فالإدارة لم تتراجع عن قضايا مكافحة الاحتكار التي بدأتها إدارة جو بايدن، بل إن تعيينات ترامب بدت مصممة على مواصلة المسار نفسه. أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وجايل سلاتر، رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، أظهرا موقفًا صارمًا تجاه عمالقة التكنولوجيا.

ملاحقة الاحتكار

وفي 21 أبريل/نيسان، وصفت سلاتر شركة غوغل بأنها تهديد لحرية التعبير والفكر والأسواق الرقمية الحرة. وتواجه شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، قضيتين كبيرتين، وقد حكمت محكمة بأن لديها احتكارًا غير قانونيا في مجال الإعلانات الرقمية.

وستبدأ جلسات النظر في العقوبات المحتملة بعد غد الجمعة، حيث تسعى وزارة العدل لإجبار غوغل على بيع متصفح كروم وإجراء تغييرات أخرى.

وميتا ليست بعيدة عن مرمى النيران. فقد بدأت جلسات الاستماع في 14 أبريل/نيسان بشأن اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية لها بالحفاظ على احتكار غير قانوني من خلال استحواذها على إنستغرام (2012) وواتساب (2014)، وهي تهم تنفيها الشركة.

وقد سعت ميتا للحصول على دعم من إدارة ترامب للتوصل إلى تسوية، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر. وتشمل قضايا الاحتكار أيضًا شركتي أمازون وأبل، في حين تخضع مايكروسوفت وإنفيديا لتحقيقات.

تحديات أبل

ويزيد من متاعب القطاع حرب ترامب التجارية. إذ أعلنت الإدارة في 2 أبريل/نيسان فرض "رسوم متبادلة" أثرت بشدة على شركات مثل أبل، التي تصنع معظم أجهزتها في الصين، مما تسبب في تراجع سهمها بنسبة 25%.

ورغم استثناء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، لا تزال هناك رسوم بنسبة 20% على واردات من الصين.

ويتوقع أن ترتفع أسعار أجهزة آيفون، مما سيؤثر سلبًا على المبيعات المتباطئة بالفعل. وتخطط أبل لنقل إنتاج الهواتف الموجهة للسوق الأمريكي من الصين إلى الهند بحلول نهاية 2026.

أما شركة إنفيديا، فتواجه ضغوطًا بسبب ارتفاع تكاليف رقاقاتها المصنعة في الخارج.

والأسوأ أن الصين شكلت 13% من إيراداتها في 2024، لكن الإدارة الأمريكية حظرت بيع رقاقتها المتطورة H20 هناك دون ترخيص تصدير، ما دفع الشركة للإعلان عن شطب بقيمة 5.5 مليار دولار من مخزونها، في إشارة إلى أنها لا تتوقع الحصول على تراخيص كافية.

وتسعى لتصميم رقاقة جديدة أقل تطورًا، لكنها بذلك تتيح الفرصة أمام شركات صينية مثل هواوي لتعزيز موقعها.

أما أمازون، فيُقدر أن خمس السلع التي تبيعها في السوق الأمريكية تأتي من الصين، ويخضع كثير منها الآن لرسوم تصل إلى 145%. واعتبارًا من الجمعة 2 مايو/أيار، سيتم إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بـ"de minimis" على الطرود القادمة من الصين بقيمة أقل من 800 دولار، مما يزيد من الضغط على الأسعار والمبيعات.

وقد يؤثر ذلك على إيرادات الإعلانات لدى شركات مثل ميتا، التي قالت إن شركات صينية مثل "شي إن" و"تيمو" ساهمت بنحو 10% من دخلها الإعلاني في عام 2023.

مخاوف من الانتقام

وتخشى شركات التكنولوجيا أن تتحول إلى هدف انتقامي في هذه الحرب التجارية. فالصين بدأت بالفعل التحقيق مع ألفابت وإنفيديا، وأقرت العام الماضي قواعد لإقصاء برامج مايكروسوفت من أجهزة الحكومة.

وهناك قلق من أن يتم حظر استخدام أجهزة آيفون في المؤسسات الحكومية. وفي أوروبا، لوحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالرد على رسوم ترامب من خلال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وفي 23 أبريل/نيسان، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على آبل وميتا بقيمة 700 مليون يورو لانتهاكهما قانون الأسواق الرقمية، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأقصى، في إشارة إلى رغبة بروكسل في تجنب تصعيد تجاري.

وتداعيات الحرب التجارية لا تتوقف عند الرسوم فقط، بل تمتد إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد.

فشركات مثل JPMorgan تشير إلى أن الظروف الغامضة تدفع الشركات الناشئة والعملاء التجاريين إلى تأجيل الإنفاق على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت شركة جونسون آند جونسون مؤخرًا تقليص تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي غير المثمرة.

ورغم تفاؤل بعض المطلعين بأن ترامب قد يدافع عن الشركات الأمريكية في الخارج، فإن أول 100 يوم من فترته الجديدة لا تبشر بالخير. وإذا استمر هذا النهج، فقد تكون السنوات الأربع المقبلة صعبة على عمالقة التكنولوجيا في أمريكا.