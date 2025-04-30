ترمب ينتقد دعم واشنطن لأوكرانيا: أموال تُضخ دون مقابل

خبرني - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استيائه من ضخ الولايات المتحدة أموالا طائلة لأوكرانيا دون مقابل، ملقيا باللوم في ذلك على الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزرائه: "عندما توليت المنصب، سألت: كم قدمنا من أموال لأوكرانيا؟ الرقم الحقيقي يقارب 350 مليار دولار وهو رقم لا يمكن تصوره. ولم يكن لدينا أي ضمانات أمنية. لم نحصل على أي شيء. كنا ببساطة نضخ الأموال دون أي مقابل".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كنا نقدم الأموال كما لو كانت تلقى من النافذة. وكان بايدن من فعل ذلك. هذه حرب بايدن. وليست حرب ترامب. أنا أحاول الخروج من هذا المأزق".

وسبق أن أكد الرئيس ترامب أن ما يجري في أوكرانيا هو "حرب بايدن، وليست حربي"، مشيرا إلى أن فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية بـ"السماح لهذه المهزلة بالبدء".

وأشار إلى أنه "لو لم تكن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، وقد كانت كذلك، من نواح عديدة، لما حدثت تلك الحرب المروعة أبدا".

وشدد على أن "الرئيس زيلينسكي والمحتال جو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية في السماح لهذه المهزلة بالبدء. كانت هناك العديد من الطرق لمنعها من البدء على الإطلاق. لكن هذا أصبح من الماضي. الآن علينا أن نوقفها، وبسرعة. يا له من أمر محزن!".