تعيين السوالمة حكما لقمة الوحدات والرمثا بدوري المحترفين

خبرني - قرر اتحاد كرة القدم، تسمية محمود السوالمة حكما للساحة في مباراة الوحدات والرمثا، التي تقام يوم السبت المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وتأتي هذه المباراة في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي سيتحدد على ضوئها بطل الدوري الذي ينحصر بين فريقي الوحدات 51 نقطة، والحسين إربد 50 نقطة.

وأعلن اتحاد الكرة أن طاقم تحكيم المباراة يضم إلى جانب السوالمة الحكمين المساعدين أحمد الرويلي، عمرو عجاج، وأسامة حسن رابعاً.

كما سمى الاتحاد حكام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري على النحو التالي مباراة معان والسلط الحكام: إبراهيم الشرفات للساحة، الحكام المساعدين مراد الذيبة، أحمد الحتو، ووسيم طبيشات رابعاً، ومباراة شباب العقبة والجزيرة، الحكام: محمد أسامة للساحة، الحكام المساعدين هادي أدهم، معتصم النجداوي، ومحمد البدارنة رابعاً.

ومباراة الأهلي والصريح، الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين قصي الشمايلة، علي الهنداوي، وإبراهيم سمارة رابعاً، ومباراة الفيصلي ومغير السرحان، الحكام: معاذ عبد السلام للساحة، الحكام المساعدين أحمد عكور، إبراهيم البلوي، ومحمود صبيح رابعاً، ومباراة شباب الأردن والحسين، الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، محمد محرم، ومحمد مفيد رابعاً.

يشار إلى أن مباريات الأسبوع الأخير تبدأ يوم غد الخميس وتختتم السبت المقبل.

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