تعيين السوالمة حكما لقمة الوحدات والرمثا بدوري المحترفين
خبرني - قرر اتحاد كرة القدم، تسمية محمود السوالمة حكما للساحة في مباراة الوحدات والرمثا، التي تقام يوم السبت المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وتأتي هذه المباراة في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي سيتحدد على ضوئها بطل الدوري الذي ينحصر بين فريقي الوحدات 51 نقطة، والحسين إربد 50 نقطة.
وأعلن اتحاد الكرة أن طاقم تحكيم المباراة يضم إلى جانب السوالمة الحكمين المساعدين أحمد الرويلي، عمرو عجاج، وأسامة حسن رابعاً.
كما سمى الاتحاد حكام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري على النحو التالي مباراة معان والسلط الحكام: إبراهيم الشرفات للساحة، الحكام المساعدين مراد الذيبة، أحمد الحتو، ووسيم طبيشات رابعاً، ومباراة شباب العقبة والجزيرة، الحكام: محمد أسامة للساحة، الحكام المساعدين هادي أدهم، معتصم النجداوي، ومحمد البدارنة رابعاً.
ومباراة الأهلي والصريح، الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين قصي الشمايلة، علي الهنداوي، وإبراهيم سمارة رابعاً، ومباراة الفيصلي ومغير السرحان، الحكام: معاذ عبد السلام للساحة، الحكام المساعدين أحمد عكور، إبراهيم البلوي، ومحمود صبيح رابعاً، ومباراة شباب الأردن والحسين، الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، محمد محرم، ومحمد مفيد رابعاً.
يشار إلى أن مباريات الأسبوع الأخير تبدأ يوم غد الخميس وتختتم السبت المقبل.
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