مخلفات الحرب.. وسيلة صامتة تحصد الأرواح في سورية

خبرني - عندما أطاحت فصائل سورية مسلحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، سارعت العائلات إلى العودة إلى ديارها في المناطق القريبة من خطوط المواجهة في الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، بما في ذلك محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

تقرير للصحفية لينسي أداريو في صحيفة "نيويورك تايمز" يتناول الأزمة الرئيسية التي أرّقت الأهالي العائدين إلى ديارهم، وهي مخلفات الحرب، التي لم تتوقف عن حصد الأرواح، حتى في المواقع التي توقف فيها صوت الرصاص في البلاد.

يقول علي سلوم، مدير مستشفى الشفاء في إدلب، إنها غريزة سورية أصيلة: "حتى لو دُمر المنزل، سأذهب لأشرب كوباً من الشاي أمامه لمجرد أنني أستطيع".

انتهاء القتال لا يعني نهاية الخطر

في هذه المنطقة المحيطة بإدلب، زرعت قوات الأسد ألغاماً أرضية في الحقول والمباني، وحتى في الأنقاض، كما لا تزال هناك ذخائر غير منفجرة أخرى.

ويقدّر سلوم أن هذا يُدخل ما بين واحد وخمسة مدنيين إلى مستشفى الشفاء يومياً.

وقد أصاب أحد الألغام جابر سهام محمد مطر، 12 عاماً، إذ يقول إنه انفجر أثناء محاولته تحرير خروف كان يرعاه من الأسلاك الشائكة.

ويتذكر قائلاً: "لم أشعر بشيء".

استيقظ جابر وقد أُصيب بكسر في ساقه، ونزيف داخلي، وجروح في أمعائه وذراعيه وظهره وساقيه.

وفقاً لمرصد الألغام الأرضية، الذي يرصد استخدام الألغام الأرضية عالمياً والإصابات الناجمة عنها، سجّلت سوريا العام الماضي ثاني أعلى عدد من الإصابات الناجمة عن الألغام عالمياً.

وبينما يصعب تأكيد الإحصاءات الدقيقة، تُقدّر منظمة "هالو"، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات، مقتل حوالي 340 شخصاً في جميع أنحاء سوريا وإصابة 500 آخرين منذ الإطاحة بنظام الأسد.

وتُشير المنظمة إلى أنها تتلقى عشرة أضعاف عدد المكالمات التي كانت تتلقاها قبل سقوط النظام.

بمجرّد عثور فريق "هالو" على جهاز، فإن أسلم طريقة للتخلص منه هي تفجيره بشكل مُتحكّم، بشحنة صغيرة على سلك طويل.

تُنقل الأجهزة غير المُزوّدة بصمامات، وبالتالي الآمنة للنقل، إلى موقع هدم في وسط حقل. أما إذا كان اللغم مُجهّزاً، فيجب تفجيره في مكانه.

تُشكّل الذخائر غير المنفجرة الخطر الأكبر على الشباب، وفقاً لمنظمة "هالو".

ولكسب عيش أسرهم، يقوم الشباب بإزالة الأنقاض وتنظيف الحقول وجمع الخردة المعدنية والخشب، وهي أنشطة عالية الخطورة.

كما أنهم أكثر عرضة للسفر للعمل، مما قد يؤدي إلى دوسهم على الألغام في طريقهم.

مطلع هذا الشهر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الألغام ومخلفات الحرب أسقطت أكثر من 600 ضحية في سوريا بين قتيل وجريح، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية بأن الأسلحة المستخدمة خلال 14 عاماً من الحرب في سوريا قتلت ما لا يقل عن 249 شخصاً، من بينهم 60 طفلاً، وأصابت 379 آخرين، وفق إحصاءات المنظمة الدولية المعنية بسلامة العاملين الإنسانيين.





معاناة الأطفال

يعاني الأطفال أيضاً؛ أثناء لعبهم في الخارج، يظنون أن القذائف غير المنفجرة أو غيرها من الأجهزة ألعاب، فيلتقطونها ويرمونها.

يقول نيكولاس توربيت، نائب المدير الإقليمي لمنظمة "هالو" في الشرق الأوسط: "بعض هذه الأشياء ألوانها زاهية، لامعة، ذات أشكال مثيرة للاهتمام، ينجذب إليها الأطفال بطبيعتهم".

أُصيب يوسف النايف، البالغ من العمر عشر سنوات، بانفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في حقل بقرية هرشبينين.

وقال خالد حسين، البالغ من العمر 25 عاماً، إن المجتمع أجبر جنود النظام السابق على مساعدته في تطهير حقوله: "حتى إنهم أحضروا القائد العسكري الذي زرع الألغام".

حاول محمد شيخ محمد، قائد فريق إزالة الألغام في منظمة "هالو"، ثني السيد حسين عن الزراعة حتى يتم تفتيش المنطقة بشكل صحيح. "إذا أُزيل 90% من الألغام، وبقي 10% فقط، فالوضع غير آمن".

قالت عائلات عدة إنها عثرت على متفجرات بعد ثقتها بتطمينات المزارعين المحليين أو قوات الأمن.

وتشير عائشة عبود، 47 عاماً، إلى أن عائلتها عادت إلى بلدة كانت على خط المواجهة سابقاً، ليجد ابنها كنعان محمد كنعان، 18 عاماً، نفسه قد لمس سلكاً كهربائياً أثناء جمعه الحطب.

انفجر لغمان في الأشجار، مما تسبب في إصابات دماغية.

تضيف عائشة عبود: "الألغام في كل مكان – على الأشجار، على الأرض، داخل المنازل، وحولها. إنها تُصيبك بالجنون".

إيمان إبراهيم، 38 عاماً، تُدرك المخاطر جيداً، فتقول إنها وعائلتها ابتعدوا عن أرضهم في قرية كفرعما لمدة 6 سنوات خلال الحرب.

ولكن إيمان وعائلتها عادوا إلى حقلهم لجمع الزيتون بعد أن علموا بإزالة الألغام.

تقول إيمان: "سمعتُ صوت انفجار، لكنني ظننتُ أنه مصنع قريب".

لكن بدلاً من ذلك، قتل لغم أرضي زوجها وابنتها.

أقرّ عابد القنطار، المتحدث باسم السلطات في إدلب، بأن المقاتلين المحليين قاموا بعمليات تطهير "مرتجلة"، لكنه قال إن وزارة الدفاع تنشر الآن فرقاً متخصصة.

مع ذلك، لا تزال السيدة إيمان إبراهيم وسكان آخرون في المنطقة يشعرون بالقلق.