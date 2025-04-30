ترمب يستثني الأردن من خفض المنح الأمريكية الخارجية

خبرني - أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر استثناء الأردن من الخفض الواسع في المساعدات الخارجية الذي أعلنه في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكداً استمرار دعم المملكة بتمويل سنوي لا يقل عن 1.45 مليار دولار، يشمل مساعدات عسكرية ودعماً مباشراً للموازنة.

وبحسب أكثر من 20 مصدرًا تحدثوا لـ"رويترز"، فإن هذا القرار جاء بعد جولة مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية بين عمّان وواشنطن، ساهمت في إعادة تدفق المساعدات خلال شهرين فقط من إعلان الخفض، ما وضع الأردن، بحسب وصف المصادر، على "أساس مالي أكثر صلابة" رغم الصدمة الأولى.

ويأتي الأردن في المرتبة الرابعة بين أكثر الدول استفادة من المساعدات الأمريكية، بعد أوكرانيا وتل أبيب وإثيوبيا، وهو ما يعكس متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاستخباراتي، إلى جانب استضافة القوات الأمريكية على أراضيه بموجب معاهدة دفاعية.

وكان مشروع تحلية المياه بين العقبة وعمّان، الذي تشرف عليه شركة "سي دي إم سميث" بتكليف من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد تعرض لتجميد تمويله قبل أن تُستأنف الدفعات المالية في مارس/آذار الماضي، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة. وتبلغ كلفة المشروع نحو 6 مليارات دولار، ويُعد من أهم المشاريع الحيوية لتحقيق الأمن المائي للمملكة.

ورغم استمرار تجميد جزء من المساعدات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة، والتي تبلغ نحو 430 مليون دولار سنويًا، فإن باحثين ومطلعين أكدوا أن واشنطن حرصت على حماية التمويل المرتبط بالأمن والدفاع والمياه، نظراً لأهميته الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المساعدات العسكرية الأردنية لم تُمس، مشيدًا بدور الأردن كشريك قوي في المنطقة.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر مواصلة التمويل العسكري لجميع الدول المستفيدة، عقب مراجعة شاملة للمساعدات.