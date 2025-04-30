نِه تشا 2.. فيلم صيني يتفوق على هوليود بإيرادات غير مسبوقة

MENAFN - Al-Bayan) حقق فيلم الرسوم المتحركة الصيني "نِه تشا 2" من انتاج "بكين إنلايت ميديا" إنجازًا تاريخيًا في صناعة السينما العالمية، بعدما تجاوز حاجز الملياري دولار عالميًا في أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاقه في 29 يناير 2025، متفوقًا بذلك على أشهر أفلام ديزني وبيكسار، ومتصدرًا شباك التذاكر العالمي كأول فيلم صيني يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق. وسرعان ما سجل الفيلم أرقامًا قياسية، إذ بلغت إيراداته مليار دولار خلال فترة وجيزة، متفوقًا على كبرى إنتاجات هوليود.

يُعد الفيلم استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عام 2019، والذي حقق إيرادات تجاوزت 725 مليون دولار عالميًا، ليصبح علامة فارقة في تاريخ الرسوم المتحركة الصينية. يستند "نِه تشا 2" إلى الأساطير الصينية القديمة، ويروي قصة الفتى المتمرد "نِه تشا" صاحب القدرات الخارقة، ضمن حبكة تجمع بين الحركة والدراما والأسئلة الوجودية حول الهوية والمصير، ما أكسبه إشادة واسعة من الجمهور والنقاد حول العالم.

ويمثل "نِه تشا 2" محطة مفصلية في تطور الرسوم المتحركة الصينية، التي لطالما وُضعت في مقارنة مباشرة مع نظيرتها الأمريكية مثل أعمال ديزني وبيكسار. لكن هذا الفيلم شكّل نقطة تحوّل، بعدما أثبت أن الصين قادرة على إنتاج محتوى بصري وتقني عالي الجودة يضاهي أضخم الإنتاجات العالمية، من حيث المؤثرات، تصميم الشخصيات، وثراء التفاصيل، دون أن يتخلى عن خصوصيته الثقافية. وقد لاحظ النقاد الأمريكيون هذا التقدّم، مشيرين إلى أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة عمّا اعتاد عليه جمهور الرسوم المتحركة في الغرب.

ففي الوقت الذي تعتمد فيه أفلام ديزني وبيكسار على تقنيات عالية وتستند إلى الأساطير الغربية أو الحكايات الخيالية من ثقافات متنوعة، نجد أن الأعمال الصينية الحديثة مثل "نِه تشا 2" مستوحاة من الأساطير الشعبية الصينية، ما يضيف بُعدًا ثقافيًا فريدًا في سرد القصص. هذا التوجه يجعل الأفلام الصينية تجمع بين التقنية العالية والهوية الثقافية المحلية، في حين أن الأفلام الأمريكية تميل أكثر إلى الخيال المستند إلى الأساطير الغربية أو الحكايات المعاصرة.

ولم يقتصر تأثير الفيلم على المستوى الفني فحسب، بل امتد إلى قطاعات أخرى، من أبرزها سوق الألعاب والمنتجات المشتقة من الفيلم، حيث شهدت الشركات المصنعة للألعاب قفزات في المبيعات. فشركة Pop Mart أصدرت سلسلة "Ne Zha 2: Born Bonded" التي حققت مبيعات ضخمة على منصات مثل Tmall، بينما سجلت Sunny & Sandy نجاحًا في تصنيع المنتجات البلاستيكية ثلاثية الأبعاد المرتبطة بالفيلم. كما تعاونت شركة FunCrazy في حملة تمويل جماعي بلغت 30 مليون يوان. في حين سجلت أسهم شركة "بكين إنلايت ميديا" – المنتج الرئيسي للفيلم – ارتفاعًا تجاوز 200% خلال أسبوعين فقط بعد عطلة العيد.

فيما يتعلق بقطاع السياحة شهدت مدن صينية مثل تيانجين وييبين انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا بعد عرض الفيلم، نظرًا لارتباطها الوثيق بأسطورة "نِه تشا". تُعد تيانجين موطنًا رمزيًا لهذه الشخصية في التراث الشعبي، وقد استعان الفيلم بلهجتها المحلية في بعض الحوارات، مما أضفى طابعًا ثقافيًا أصيلًا جذب الجمهور المحلي.

أما مدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان، فتحتوي على مواقع تاريخية ومعابد ترتبط بالأسطورة، وقد ساهم ظهورها في الفيلم بصريًا في زيادة الإقبال عليها. هذا التفاعل أدى إلى تحفيز السلطات الصينية لإطلاق مبادرة "السفر عبر الصين من خلال الأفلام"، بهدف تعزيز السياحة الثقافية عبر الإنتاج السينمائي المحلي.

تهدف هذه المبادرة إلى دمج السينما مع السياحة لتعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية دولية، وتستند إلى النجاح الكبير لأفلام صينية مثل "نِه تشا 2"، وتستهدف جذب السياح الأجانب لاستكشاف المواقع الثقافية والتاريخية التي ظهرت في هذه الأفلام بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات وعروض سينمائية دولية للترويج للثقافة الصينية. مما يعزز التفاعل بين السياحة والثقافة عبر الأفلام.

ويعكس نجاح "نِه تشا 2" صعود القوة الناعمة الصينية على الساحة الدولية، إذ أصبح التراث والأساطير الصينية قادرة على المنافسة – بل والتفوّق – على أضخم إنتاجات العالم من حيث الجودة والإيرادات. ووفقًا لمؤشر Brand Finance 2025، قفزت الصين إلى المرتبة الثانية عالميًا من حيث التأثير الثقافي والإعلامي، مدفوعة بنجاحات سينمائية من هذا النوع. ومن أبرز هذه النجاحات: فيلم "The Wandering Earth" الذي أصبح واحدًا من أكبر أفلام الخيال العلمي الصينية، حيث حقق إيرادات عالمية تجاوزت 700 مليون دولار.

كما أن فيلم "Wolf Warrior 2" الذي جمع أكثر من 870 مليون دولار عالميًا، يعكس قدرة الإنتاجات الصينية على تقديم أفلام أكشن حربية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما شهدت أفلام مثل "The Battle at Lake Changjin" التي تجاوزت إيراداتها المليار دولار، نجاحًا هائلًا في السوق الصينية والعالمية، مما يعزز من مكانة الصين كمنتج رئيسي في صناعة السينما العالمية.