قطاع السفر الجوي في الإمارات نحو قفزة إلى 5.4 مليار دولار بحلول 2028

MENAFN - Al-Bayan) كشفت دراسة بحثية حديثة بعنوان "تقييم فيديك لسوق السفر ومعايير وكالات السفر عبر الإنترنت"، عُرضت خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي، عن توقعات بوصول حجم سوق السفر الجوي في الإمارات إلى نحو 5.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعًا بنمو سنوي مركب يُقدَّر بـ6.9%.

وبحسب الدراسة الصادرة عن شركة "فيديك" للاستشارات، بلغ حجم سوق السفر الجوي في الإمارات نحو 4.2 مليار دولار في عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 32% مقارنة بعام 2019.

وتستند منهجية التقدير إلى مؤشر أسعار السفر الذي يقيس فرص سوق السفر من جانب الطلب، مع التركيز على الحجوزات من نقاط البيع المحلية فقط.

وأوضح فيريندرا جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديك"، أن الإمارات تمتلك عوامل مميزة تدعم نمو سوق السفر، أبرزها التركيبة السكانية الشابة المتصلة رقميًا، والقوة الشرائية العالية، فضلًا عن البنية التحتية الجوية المتطورة، والتقارب الثقافي والديني الذي يجعلها وجهة مفضلة للسياحة والتسوق والرفاهية.

وأشار التقرير إلى أن حجوزات تذاكر الطيران عبر الإنترنت من خلال وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات بلغت نحو 679 مليون دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 20%. كما شكلت حجوزات تذاكر الطيران عبر مواقع أو تطبيقات شركات الطيران نحو 56% من إجمالي قيمة حجوزات السفر عبر الإنترنت، وهو ما يعادل سوقًا بحجم 851 مليون دولار، يُمثّل خمس قيمة سوق تذاكر السفر في الدولة.