قطاع السفر الجوي في الإمارات نحو قفزة إلى 5.4 مليار دولار بحلول 2028

قطاع السفر الجوي في الإمارات نحو قفزة إلى 5.4 مليار دولار بحلول 2028
وبحسب الدراسة الصادرة عن شركة "فيديك" للاستشارات، بلغ حجم سوق السفر الجوي في الإمارات نحو 4.2 مليار دولار في عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 32% مقارنة بعام 2019.
وتستند منهجية التقدير إلى مؤشر أسعار السفر الذي يقيس فرص سوق السفر من جانب الطلب، مع التركيز على الحجوزات من نقاط البيع المحلية فقط.
وأوضح فيريندرا جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديك"، أن الإمارات تمتلك عوامل مميزة تدعم نمو سوق السفر، أبرزها التركيبة السكانية الشابة المتصلة رقميًا، والقوة الشرائية العالية، فضلًا عن البنية التحتية الجوية المتطورة، والتقارب الثقافي والديني الذي يجعلها وجهة مفضلة للسياحة والتسوق والرفاهية.
وأشار التقرير إلى أن حجوزات تذاكر الطيران عبر الإنترنت من خلال وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات بلغت نحو 679 مليون دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 20%. كما شكلت حجوزات تذاكر الطيران عبر مواقع أو تطبيقات شركات الطيران نحو 56% من إجمالي قيمة حجوزات السفر عبر الإنترنت، وهو ما يعادل سوقًا بحجم 851 مليون دولار، يُمثّل خمس قيمة سوق تذاكر السفر في الدولة.
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