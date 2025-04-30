الشارقة للدفاع عن النفس يحتفي بعقد من الشغف والإنجازات

MENAFN - Al-Bayan) احتفت أسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس النادي، وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق شيراتون الشارقة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتحت شعار ((عقد من الشغف والإنجازات))، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري في الشارقة، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور نخبة من القيادات المجتمعية والرياضية والشركاء الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام.

وتقدم سعادة أحمد الجروان بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ((رعاه الله))، على الدعم الكبير والمستمر، وإلى ولي عهده سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخة جواهر القاسمي، وسمو نواب الحاكم، على الرعاية الكريمة التي مهدت للنقلة النوعية المميزة للنادي، مثمناً الدعم اللامحدود لمجلس الشارقة الرياضي ودوره في نجاح النادي بتحقيق خطته الاستراتيجية والوصول إلى الأهداف المرجوة، والتعاون المحوري من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في نجاح مبادراته، وفي واجهتها مبادرة ((ثقافتنا الرياضية)) التي ينفذها النادي منذ 6 سنوات متتالية.

وكرّم راعي الحفل نخبة من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمجلس الاستشاري في الشارقة، وبلدية الشارقة، وهيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة، والرعاة الذهبيين ((سلطان بن علي العويس للعقارات))، و((مجموعة شركات سيجما))، وآخرين.

ويأتي احتفال النادي بالمناسبة تزامناً مع عدد من الأرقام القياسية التي حققها، أبرزها فوزه بنحو 35 جائزة في المراكز الثلاثة الأولى محلياً ودولياً، واستحصاله على شهادة الأيزو والعمل بها بشكل مستدام منذ السنوات الأولى لتأسيسه، إضافة إلى نيل لاعبيه أكثر من 7800 ميدالية دولية ومحلية في 6 رياضات، هي: الجوجيتسو، الجودو، التايكواندو، الفنون القتالية المختلطة، المصارعة، والكاراتيه، فضلاً عن رفده 71 لاعباً للمنتخبات الوطنية الإماراتية في مختلف الأعمار.

وعبّر الجروان عن سعادته بنجاح مدربي النادي في استكشاف نخبة من اللاعبين المميزين وتطويرهم، وبالأخص المواهب المواطنة التي بلغت نسبتها 85% من عدد منتسبي النادي، الذين تجاوز عددهم 1500 لاعب في 6 مقرات تدريبية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة لجميع المنتسبين.

وفي كلمة معبّرة، وصفت المهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي، الاحتفاء بـ10 سنوات من النجاح بتحقيق الطموح بأنه يترجم مسيرة بدأت بحلم صغير، أصبحت حقيقة مشرقة، تحوّلت إلى رؤية تفتخر بها أسرة النادي، مؤكدة أنها كانت حافلة بالتحديات واللحظات التي أكدت أن الإصرار يصنع المعجزات.