كاوساكي يصعق نصر رونالدو.. ويتأهل إلى نهائي آسيا للنخبة

MENAFN - Al-Bayan) بدد كاوساكي فرونتال الياباني آمال منافسه النصر السعودي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هزمه (3-2) أمام أكثر من 28 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات ملعب "الإنماء" في مدينة الملك عبد الله بجدة التي تستضيف الأدوار الإقصائية من ربع النهائي وحتى النهائي، المقرر السبت.

سجل لكاوساكي تاتسويا إيتو (10) ويوتو أوزيكي (41) وإيكيهيرو إيناغا (76) فيما سجل للنصر السنغالي ساديو مانيه (28) وأيمن يحيى (87)

وبلغ الفريق الياباني، الذي يحتل المركز الثامن في دوري بلاده المباراة النهائية للمرة الأولى ضارباً موعداً مع الأهلي السعودي الباحث بدوره أن تكون "الثالثة ثابتة" بعد خسارته النهائي مرتين سابقا (1986 و2012).

وحرم كاوساكي الجماهير السعودية من كلاسيكو كان مرتقباً لو تأهل النصر لملاقاة الأهلي الذي بلغ المباراة النهائية على حساب مواطنه الهلال (3-1).

وحرم كاوساكي، بطل الدوري في بلاده أربع مرات آخرها عام 2021، أيضًا الـ"دون" البرتغالي رونالدو (8 أهداف في البطولة) من إحراز لقب قاري في القارة الصفراء بعد تتويجه سابقاً خمس مرات في دوري أبطال أوروبا (2008 مع مانشستر يونايتد، و2014، 2016، 2017، و2018 مع ريال مدريد).

وكما غريمه العاصمي، الهلال، يتجه النصر، الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقد نجمه رونالدو، إلى موسم خال من الألقاب بعد تلاشي آماله في الدوري ووداعه لبطولتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي طريقه إلى النهائي، أخرج كاوساكي السد القطري بتغلبه عليه في ربع النهائي بعد التمديد (3-2)، قبل أن يصعق "العالمي" في مفاجأة تخالف التفوق الشاسع على مستوى النجوم والقيمة السوقية للفريق السعودي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، (175.68 ملـيون يورو للنصر مقابل 15.28 مليوناً للفريق الياباني) وفقاً لموقع ترانسفر ماركت.

