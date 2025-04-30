حرائق غابات في إسرائيل.. إخلاء سكان وإغلاق طرق

MENAFN - Al-Bayan) اندلعت حرائق غابات اليوم "الأربعاء" قرب القدس مما أجبر السلطات على إخلاء تجمعات سكنية وإغلاق طريق سريع رئيسي ومناشدة المجتمع الدولي المساعدة في إخماد الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران على امتداد الطريق السريع الرئيسي رقم واحد بين القدس وتل أبيب وأشخاصا يتركون سياراتهم ويهربون من الحرائق بينما يتصاعد دخان كثيف فوق التلال المحيطة بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيطاليا وكرواتيا من المتوقع أن ترسلا ثلاث طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد النيران. كما ناشدت وزارة الخارجية اليونان وقبرص وبلغاريا تقديم المساعدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 120 دائرة إطفاء وإنقاذ حشدت العشرات من فرق الإطفاء والطائرات وطائرات الهليكوبتر لمحاولة السيطرة على الحرائق.

وقال الجيش إن فرق البحث والإنقاذ التابعة له تساعد في العمليات.

وأعلنت الشرطة إخلاء ثلاث تجمعات سكنية وإصابة ما لا يقل عن 13 شخصا. ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى.

واندلعت الحرائق في يوم الذكرى، وهو إحياء لذكرى الجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل، كما أن الليلة هي عشية الذكرى السابعة والسبعين لقيام إسرائيل وألغيت فعاليات عديدة كانت ستقام لهذا السبب، بما في ذلك الحدث الرئيسي الذي كانت السلطات ستنظمه في القدس.



