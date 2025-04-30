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الجيش اللبناني يفكّك أكثر من 90% من بنية حزب الله جنوب الليطاني

الجيش اللبناني يفكّك أكثر من 90% من بنية حزب الله جنوب الليطاني

2025-04-30 03:03:06
(MENAFN- Al-Bayan) فكّك الجيش اللبناني "ما يفوق 90 في المئة" من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني المحاذية للحدود مع إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار، بحسب مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه: "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90 في المئة من البنية في منطقة جنوب الليطاني.. من المحتمل وجود مواقع لا نعلم نعلمها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالإجراءات اللازمة حيالها"، مضيفاً: "حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون.. لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".

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