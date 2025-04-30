الجيش اللبناني يفكّك أكثر من 90% من بنية حزب الله جنوب الليطاني

الجيش اللبناني يفكّك أكثر من 90% من بنية حزب الله جنوب الليطاني
وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه: "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90 في المئة من البنية في منطقة جنوب الليطاني.. من المحتمل وجود مواقع لا نعلم نعلمها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالإجراءات اللازمة حيالها"، مضيفاً: "حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون.. لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".
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