الجيش اللبناني يفكّك أكثر من 90% من بنية حزب الله جنوب الليطاني

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه: "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90 في المئة من البنية في منطقة جنوب الليطاني.. من المحتمل وجود مواقع لا نعلم نعلمها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالإجراءات اللازمة حيالها"، مضيفاً: "حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون.. لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".

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