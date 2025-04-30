السلطات السورية تنشر قواتها قرب دمشق وتعلن انتهاء العملية الأمنية في صحنايا

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، نشر قواتها قرب دمشق لضمان "الأمن والاستقرار"، وتعهدت "بحماية" جميع المكونات بمن فيهم الدروز، بعيد اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أوقعت خلال يومين نحو أربعين قتيلاً، واستدعت تدخلاً إسرائيلياً.

وندّد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بأعمال العنف "غير المقبولة" في سوريا، مطالباً بوقف فوري للضربات الإسرائيلية.

وجاء التصعيد بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن "غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا"، بعيد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير "أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن ضربات ضد أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمر العنف ضد المجتمعات الدرزية".

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات السورية نشر قواتها في صحنايا، بعدما استقدمت تعزيزات الى محيطها، وبدأت عملية تمشيط لأحيائها، وفق ما شاهد مصور لفرانس برس.

وقال مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان "نعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وعقد رجال دين وفاعليات من السويداء، اجتماعاً في ريف دمشق مساء الأربعاء مع مسؤولين حكوميين، في إطار مساعي التهدئة، وفق ما أبلغ أحد المشاركين فرانس برس.

وفي بيان ليل الأربعاء، اكدت السلطات السورية "التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري بدون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة التي كانت ولا تزال جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري".

وأبدت في الوقت نفسه "رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية"، من دون أن تحدد الجهة المقصودة.

وجاء التصعيد في صحنايا غداة اشتباكات مماثلة في منطقة جرمانا، حيث تم تشييع ثمانية مقاتلين تم تشييعهم الأربعاء بمشاركة جموع بعضهم مسلح.

وتوصل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا ليل الثلاثاء الى اتفاق لاحتواء التصعيد.