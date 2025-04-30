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الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية

الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية

2025-04-30 03:03:06
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت حكومة الهند اليوم "الأربعاء" إغلاق المجال للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها في أعقاب مقتل 26 رجلاً في هجوم على سياح في إقليم كشمير.

وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو.

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