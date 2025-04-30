الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية

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الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت حكومة الهند اليوم "الأربعاء" إغلاق المجال للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها في أعقاب مقتل 26 رجلاً في هجوم على سياح في إقليم كشمير.
وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو.
وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو.
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